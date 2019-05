Armani Moore vertändelte den Ball (Archivbild). (Peter/Hansepixx)

Kein Happy End für die Eisbären: Die Bremerhavener sind nach 14 Jahren aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Michael Mai verlor am Sonntag das letzte und entscheidende Spiel in einem dramatischen Finish mit 87:90 beim Mitteldeutschen BC und rutschte so auf einen Abstiegsplatz. Dabei hätte selbst eine Niederlage zum Klassenerhalt reichen können, wenn der Abstiegs-Konkurrent Merlins Crailsheim sein Spiel ebenfalls verloren hätte. Doch die Crailsheimer siegten überraschend deutlich gegen die Baskets Oldenburg mit 99:87 und bleiben damit erstklassig. Mit dem sportlichen Abstieg der Eisbären ist auch der Ärger um die verweigerte Lizenz durch die BBL für die kommende Saison hinfällig.

Die Eisbären hatten beim MBC lange Zeit ein gutes Spiel gezeigt, erwischten beim MBC zunächst einen guten Start und lagen auch beim Wechsel mit dem 38:42 noch in Schlagweite zu den Gastgebern. Im dritten Viertel aber gelang wie so oft in dieser Saison nicht viel, schnell lag Bremerhaven 40:49 zurück. Erst im Schluss-Viertel wachten die Eisbären wieder auf, Breitlauch glich mit zwei Dreiern in Folge sogar zum 67:67 aus. Doch es nützte nichts, beim 84:86 vergaben die Eisbären die Ausgleichschance, beim Einwurf vertändelte Armani Moore dann auch noch den Ball – die Niederlage und damit der Abstieg nach 14 Bundesliga-Jahren war perfekt.