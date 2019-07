Wird mit Bremerhaven in die Pro A gehen: Trainer Michael Mai. (Peter/Hansepixx)

Die große Ungewissheit ist vorbei: Die Eisbären Bremerhaven werden in der kommenden Saison in der 2. Basketball-Bundesliga - der Pro A - antreten. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit. Demnach wird der Klub am Montag die Lizenzunterlagen beim Gutachterausschuss der Liga einreichen.

Wochenlang war die Finanzierung ungewiss: Als Bundesligist waren die Eisbären im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit der Tourismusgesellschaft "Erlebnis Bremerhaven" bisher pro Saison mit 450.000 Euro von der Stadt unterstützt worden. In der kommenden Spielzeit wird die finanzielle Unterstützung auf 320.000 Euro reduziert. "Dass die Zuwendung der Stadt so drastisch gekürzt wird, hat uns ehrlich gesagt schon enttäuscht. Nichtsdestotrotz wollen wir einen Neuanfang in der ProA starten und uns dort konsolidieren", teilte der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Grube mit.

Grube wolle versuchen, weitere Unterstützer zu gewinnen, um Kosten zu decken und Schulden zu tilgen. Michael Mai wird die Mannschaft weiterhin trainieren. Der Coach hatte das Team im März 2019 übernommen.

Mehr zum Thema Basketball Zukunft der Eisbären weiter offen Noch ist die wirtschaftliche und sportliche Zukunft der Eisbären Bremerhaven ungeklärt – doch die ... mehr »

Rückblick

Seit dem Abend des 12. Mai ist bei den Eisbären nichts mehr, wie es war. Kurz zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Klub, der seit dem Aufstieg 2005 ununterbrochen in der Ersten Liga vertreten war, für die nächste Saison keine Lizenz erhalten sollte. Der Verein, den eine Altschuldenlast von rund 800.000 Euro drückt, war beim Lizenzantrag den Nachweis des geforderten positiven Eigenkapitals in Höhe von 250.000 Euro schuldig geblieben. Die Eisbären überlegten noch, Berufung gegen diesen negativen Lizenzentscheid einzulegen, da trat an diesem letzten Spieltag schließlich noch das denkbar schlimmste Szenario ein: Während Konkurrent Crailsheim Merlins den Tabellenzweiten Oldenburg bezwang, verloren die Eisbären Bremerhaven beim Mitteldeutschen BC mit 87:90 – und waren damit auch sportlich in die zweitklassige Pro A abgestiegen.