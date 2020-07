Joshua Braun, im Vorjahr aus Australien nach Bremerhaven gewechselt, hat bei den Eisbären Eindruck hinterlassen. (Sven Peter/hansepixx)

Die Eisbären Bremerhaven spielen auch in der nächsten Saison in der 2. Basketball-Liga Pro A. Das gab der Vizemeister der abgebrochenen Spielzeit am Mittwoch bekannt. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt Geschäftsführer Nils Ruttmann. Doch weil es angesichts der wirtschaftlichen Lage keinen Sinn gemacht hätte, auf eine Ausnahmeregelung zu hoffen, „ziehen wir den Lizenzantrag für die BBL zurück, bevor er geblockt wird.“ Ruttmann setzt nun weiter auf den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung, „dieser Weg“, sagt er, „ist alternativlos“.

Weil der zuständige Ligaausschuss der Basketball-Bundesliga (BBL) zwischenzeitlich eine Ergänzung des Lizenzstatuts vorgenommen und für die kommende Saison ein positives Eigenkapital von einem Euro zur Bedingung gemacht hat, besaßen die Eisbären Bremerhaven aus rein wirtschaftlichen Gründen keine Chance mehr, in diesem Sommer wieder in die erste Liga aufzusteigen. Zwar gibt es für die nächste Spielzeit keine Vorgabe mehr für einen Mindestetat, der zuletzt bei drei Millionen Euro lag. Und auch das geforderte Eigenkapital von 250 000 Euro wurde für ein Jahr ausgesetzt. Doch die Festlegung des Eigenkapitals auf diesen einen Euro symbolisiert, dass Vereinen mit Schulden die Teilnahme am Spielbetrieb der BBL grundsätzlich verwehrt wird. Die Tür ist damit zu!

Die Altlasten müssen weg

Die Eisbären Bremerhaven, in der Vorsaison sowohl aus sportlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen (Lizenzentzug) in die Pro A abgestiegen, plagen bekanntlich Schulden in einem nicht unerheblichen Volumen. Auf rund 650 000 Euro belaufen sich die Altlasten, eine Summe, für die die Stadt Bremerhaven schon seit mehr als zehn Jahren als Bürgin eintritt. Im Jahr eins nach dem Abstieg und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr, war es den Eisbären nicht möglich gewesen, die Kreditsumme signifikant zu reduzieren. „Wir haben ein kleines Plus erwirtschaftet, das wir zum Abtrag nutzen“, sagt Nils Ruttmann. „Aber es ist auch durch den Wegfall der Play-off-Spiele weniger als erhofft.“

Der Traum von einer schnellen Rückkehr Bremerhavens in die Erstklassigkeit war also nur ein kurzer Traum. Infolge der Coronakrise und des Saisonabbruchs hatte sich für die Eisbären als Pro-A-Vize kurzzeitig die Tür zur BBL geöffnet, realistisch betrachtet sei der Aufstieg aber in dieser Saison überhaupt kein Thema gewesen, betont Nils Ruttmann auch mit Blick auf die Altlasten. Er weiß: „Perspektivisch müssen wir die Altlasten unbedingt loswerden, da sie einem Wiederaufstieg immer entgegenstehen.“ Dafür habe man einen Drei-Jahres-Plan zur Konsolidierung entwickelt, sagt der Geschäftsführer. Und er sagt auch: „Wir wissen, wo wir hingehören. Die Pro A ist der richtige Weg.“

Seit seinem Amtsantritt im September vergangenen Jahres habe er viel Zuspruch für diesen Weg erhalten. Von Sponsoren und Partnern ebenso wie von den Fans. Jetzt gelte es, diese Entwicklung fortzuführen, authentisch und nachhaltig, so Ruttmann. Und das weiter in der Pro A. Mit einem Etat, der sich am Vorjahr orientiert und deutlich unter zwei Millionen Euro liegen wird. Mit einem Trainer und Sportlichen Leiter, der Michael Mai heißt und noch für zwei weitere Spielzeiten bei den Eisbären unter Vertrag steht. „Wir stehen in einem engen Austausch, Michael ist in alle Prozesse eingebunden“, sagt Nils Ruttmann.

Eben dieser Michael Mai hat nun auch Klarheit hinsichtlich der Ligazugehörigkeit, jetzt kann der Coach seine Kaderplanung vorantreiben. Hierbei gibt es aktuell noch einige Positionen zu besetzen, da für die neue Saison nur Center Moses Pölking einen Vertrag besitzt. Im Aufstiegsfall hätte sich der Vertrag von Power Forward Sid-Marlon Theis um ein Jahr verlängert, diese Option greift nun also nicht. Auch wenn es wirtschaftlich weiterhin schwierig ist, Spieler zu verpflichten, hat Coach Mai den Spielermarkt zuletzt intensiv sondiert. Dabei ist es überdies auch gut möglich, dass Michael Mai versuchen wird, auf bewährte (und nicht zu teure) Kräfte der Vorsaison zu setzen. Spieler wie etwa die US-Boys Will Vorhees und Joshua Braun, die als Neulinge einen guten Eindruck hinterlassen haben. Die Zeit, sie läuft, aber sie drängt noch nicht. Denn der Saisonstart in der Pro A wird voraussichtlich um einen Monat nach hinten auf den 15. Oktober 2020 verschoben. Ob und wie lange es dann gegebenenfalls Geisterspiele geben könnte, ist aktuell nicht seriös zu beantworten und macht die Kalkulation hinsichtlich des Zuschauerschnitts und des Saisonetats nicht eben einfacher.

Neuer Streamingpartner für die Pro A

In der kommenden Basketballsaison werden alle Spiele der 2. Bundesliga Pro A live und auf Abruf bei Sportdeutschland.TV übertragen. Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders, und die 2. Basketball-Bundesliga GmbH haben dazu einen Lizenzvertrag geschlossen. Der Online-Sportsender sichert sich somit mehr als 280 Hauptrunden- sowie die Play-off-Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Basketball. Sie werden auf einem eigens dafür eingerichteten Kanal auf www.sportdeutschland.tv übertragen. Ein Konferenzmodus ermöglicht es zudem, gleichzeitig stattfindende Partien parallel in einem Player zu streamen. Die Berichterstattung soll durch Highlights jeder Partie sowie weitere spannende Videoformate der Teams abgerundet werden. Die DOSB New Media GmbH gehört seit 2015 zu 7Sports, der Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group. Sportdeutschland.TV überträgt jährlich über 6000 Livestreams in 70 Sportarten und mehr als 30 Bundesligen.