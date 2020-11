Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven bleiben das Team der Stunde in der 2. Basketball-Liga Pro A: Nach dem 86:70-Erfolg am Freitagabend in Schwenningen legte das Nordlicht der Liga am Sonntag noch einmal nach und schloss den Auswärts-Doppelpack mit einem 92:86 (31:19, 50:39, 73:56)-Erfolg bei den Falken in Nürnberg ab. In mehrerer Hinsicht war dieser Triumph in Nürnberg ein echtes Ausrufezeichen der nun auch im fünften Saisonspiel siegreichen Eisbären. Der Tabellenführer spielte nämlich ungemein diszipliniert auf und bot allen Widrigkeiten zum Trotz zumindest über drei Viertel der Partie eine bemerkenswert reife Leistung.

"Michael Mai hat das Team sehr gut gescoutet und zusammengestellt“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann auch mit Blick auf die beiden Auftritte an diesem Wochenende. Trotz einer Corona-bedingt holprigen Vorbereitung habe sich die Mannschaft bereits gut gefunden, "das sieht wirklich schon gut aus", so Ruttmann weiter. Eine Mannschaft, die ohne die langzeitverletzten Marcel Keßen (Bänderriss) und Kevin Yebo (OP nach Handbruch) auskommen muss, aber auch mit nur neun Akteuren im Stammkader derart tief besetzt ist, dass Headcoach Mai von der Bank aus immer wieder für frische Impulse sorgen kann.

Michael Mai selbst wiederum gilt als absoluter Kenner der Pro A. Auch in Nürnberg hat der Amerikaner es geschafft, seine Mannen taktisch hervorragend auf den Kontrahenten einzustellen. Dank einer sehr engagierten Defensivleistung gelang es den Eisbären, Nürnbergs Spielmacher Jackson Kent, am Freitag gegen Hagen mit 22 Punkten noch Matchwinner, in Hälfte eins sogar komplett aus dem Spiel zu nehmen. Weitere wichtige Faktoren für den Sieg waren eine lange Zeit bärenstarke Trefferquote jenseits der Drei-Punkte-Marke sowie ein gutes Foulmanagement. „Das macht Spaß anzuschauen“, sagte Nils Ruttmann. Und tatsächlich war vieles dabei, was die Herzen der Bremerhavener Fans höher schlagen ließ: ein Buzzerbeater zur Pause durch Trey Davis, Steals, krachende Dunks, tolle Blocks etwa von John Bohannon oder auch ein Dreier vom „Parkplatz“ durch Leon Friederici, der überdies für einen Alley-Oop-Dunk sorgte.

Es war lange Zeit ein souveräner Auftritt, doch im Schlussviertel riss der Faden – was der klaren Führung und ein wenig auch der Anreise geschuldet sein dürfte. Da das in Schwenningen gebuchte Hotel wegen des Corona-Lockdowns kurzfristig geschlossen hatte und in der Umgebung alternativ keine Zimmer zu bekommen waren, mussten die Eisbären nämlich noch in der Nacht zum Sonnabend die 350 Kilometer aus dem Schwarzwald bis nach Nürnberg fahren. „Das hat unseren Rhythmus verändert, darf aber keine Ausrede sein“, sagte Nils Ruttmann angesichts der letzten zehn Minuten, in dem die Eisbären fast noch eine 20-Punkte-Führung verspielt hätten. Nürnberg verkürzte bis auf 86:88, ehe Kapitän Max Ugrai von der Freiwurflinie alles klar machte.

Weiter geht es am Freitag mit einem Heimspiel gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück (Tipp-off 19.30 Uhr). Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Eisbär Adrian Breitlauch, viele Jahre eine Symbolfigur im Verein und Publikumsliebling. Umso bedauerlicher ist daher die Tatsache, dass diese Partie Corona-bedingt nun ohne Publikum stattfinden wird. Die Eisbären bieten ihren Fans derweil bei Geisterspielen trotzdem die Möglichkeit, für einen Obolus von zehn Euro zumindest symbolisch auf der Tribüne zu sitzen – und zwar als Pappkamerad im Eisbärentrikot und mit dem dazugehörigen Foto als Gesicht. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.dieeisbaeren.de.

Eisbären Bremerhaven: Braun (8), Pölking (1), Kindzeka (9), Heiken, Bohannon (9), Ugrai (12), Friederici (13), Allen (16), Heckel (8), Davis (16)

Weitere Informationen

