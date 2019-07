Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven dürfen erst einmal durchatmen. Eigentlich hätte der Basketballklub an diesem Montag die noch fehlenden Unterlagen für die Lizenzierung zur Pro A bei der Zweitliga-Geschäftsstelle in Köln einreichen müssen. Jetzt wurde den Eisbären eine Fristverlängerung von einer Woche genehmigt, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Die Eisbären hatten diese Fristverlängerung beantragt, weil der Aufsichtsrat der Erlebnis Bremerhaven GmbH erst auf einer Sondersitzung am kommenden Donnerstag über die künftige Höhe der Zuwendungen für die Eisbären entscheiden wird. Erlebnis Bremerhaven ist für die Eisbären, die in der Vergangenheit als Bundesligist pro Saison 450 000 Euro erhalten haben, trotz der zu erwartenden Reduzierung der Summe immer noch der größte Sponsor.