Nur fünf Punkte, aber starke neun Assists: Eisbären-Spielmacher Trey Davis. (Sven Peter/Hansepixx)

Trier. Das Finale um Platz zwei ist perfekt: Sowohl Heidelberg als auch die Eisbären Bremerhaven gewannen am Mittwochabend ihre Nachholspiele in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Zum Hauptrundenabschluss am Sonnabend stehen sich diese beiden Teams nun in Bremerhaven gegenüber. Und sollte das Team von Coach Michael Mai auch diese Heimpartie gewinnen, geht der Vizemeister der Vorsaison als Zweiter in die am 17. April beginnende Play-off-Phase.

Beim 89:71 (37:42)-Erfolg in Trier taten sich die Eisbären, die in diesem Auswärtsspiel neben dem langzeitverletzten Josh Braun (Knochensporn) auch auf Moses Pölking verzichten mussten, lange schwer und liefen zunächst einem Rückstand hinterher. Erst nach der Pause fand das offensivstärkste Team der Liga seinen Rhythmus und kam – angetrieben von den starken Armani Moore, Marvin Heckel und Leon Friederici – noch zu einem ungefährdeten Erfolg, es war bereits der achte in Serie.

Eisbären Bremerhaven: Daniels (9), Kindzeka (2), Heiken, Hoppe, Ugrai (9), Friederici (15), Heckel (16), Moore (19), Yebo (14), Davis (5).