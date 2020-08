Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven haben einen weiteren Spieler für die kommende Saison in der Basketball-Liga Pro A verpflichtet. Aufbauspieler Marvin Heckel, der zuletzt für Brose Bamberg sogar sechsmal beim BBL-Finale in München zum Einsatz kam, sonst aber vor allem für das Bamberger Farmteam Baunach Young Pikes in der Pro B auflief, hat bei den Seestädtern einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 23-jährige Heckel ist nach Power Forward Max Ugrai und Center Marcel Keßen der dritte externe Neuzugang, vierter Akteur im Eisbären-Kader ist Center Moses Pölking, dessen Vertrag aus dem Vorjahr noch bis Sommer 2021 läuft. Neun, eventuell zehn Spieler sollen das Stammaufgebot bilden, verrät Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann und kündigt für die nächste Woche weitere Neuverpflichtungen an.

Point Guard Heckel ist in der Jugend bei den Bayer Giants in Leverkusen großgeworden und feierte dort 2013 mit seinem Team den Gewinn der JBBL-Meisterschaft. Nach einem zwischenzeitlichen Abstecher nach Würzburg (Pro B) wechselte er 2018 von Leverkusen nach Bamberg, wo er zumeist im Farmteam spielte. Für Brose Bamberg kam der Aufbauspieler außerdem acht Mal in der

Bundesliga zum Einsatz, zuletzt beim Final-Turnier in München. Dort verbuchte der Point Guard als Back-up in sechs Partien 2,5 Punkte und 1,2 Assists bei einer durchschnittlichen Spielzeit von acht Minuten.

"Wir glauben, dass Marvin eines der hoffnungsvollsten deutschen

Point-Guard-Talente ist„, sagt Eisbären-Coach Michael Mai. “Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit ihm als einem der Eckpfeiler unserer

Vision zusammenzuarbeiten.„ Auch Geschäftsführer Ruttmann ist von den Qualitäten des Aufbauspielers überzeugt: “Wir möchten die Zukunft der Eisbären Bremerhaven nachhaltig ausrichten und gemeinsam mit Marvin über die

nächsten Jahre weiterentwickeln." Die Tatsache, dass Marvin Heckel sich trotz anderer Angebote – auch aus der BBL – für Bremerhaven entschieden habe, "zeigt uns, dass er ebenfalls an diese Vision glaubt", sagt Nils Ruttmann.