Keith Benson (links) und Adrian Breitlauch hoffen auf einen Heimsieg. (hansepixx.de)

Bremen. Lokalmatador Adrian Breitlauch sprach bereits nach der knappen Niederlage gegen Würzburg über den besonderen Druck, der nun im Team zu spüren sei. Die Eisbären Bremerhaven stehen schließlich in der Bundesliga zurzeit mit Platz 17 auf einem Abstiegsplatz. Um sich auf den rettenden Rang 16 zu spielen, müssen in den letzten verbleibenden sieben Partien auf jeden Fall noch Siege folgen. Die erste Chance erhalten die Eisbären an diesem Sonnabend. Um 20.30 Uhr treten die Basketballer der Telekom Baskets Bonn in der Bremerhavener Stadthalle an. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der Teams. Im Pokal unterlagen die Eisbären mit 20 Punkten Unterschied und auch die Bundesligapartie in Bonn ging mit einer 75:108-Niederlage deutlich daneben.

Dementsprechend warnt auch Eisbären-Coach Michael Mai: „Bonn ist gerade eines der heißesten Teams in der Liga. Sie haben eine ausgeglichene, extrem gefährliche Offensive, weshalb unsere Defense das gesamte Spiel über extrem stark sein muss. Wir haben noch etwas gut zu machen und werden rauskommen und kämpfen.“

An eine dritte Niederlage gegen Bonn wollen die Basketballer aus Bremerhaven auch gar nicht denken. Mit dem neuen Coach Michael Mai sei ein ganz anderer Zusammenhalt geschaffen worden, erklärt Breitlauch. Außerdem habe man sich spielerisch weiter entwickelt, das sei schon gegen Würzburg zu sehen gewesen. "Die Spieler reißen sich für ihn den Hintern auf“, betonte Breitlauch im Sportblitz-Interview. Von Aufbruchstimmung ist die Rede in Bremerhaven, und deshalb sei man bester Hoffnung, die Klasse halten zu können. "Letztes Jahr war es ein Last-Minute-Happy-End, was ziemlich stressig war, und auch jetzt ist es wieder sehr knapp."

In der Tat könnte es möglicherweise einmal mehr zu einem Showdown am letzten Bundesliga-Spieltag kommen. Am 12. Mai nämlich müssen die Bremerhavener beim Mitteldeutschen BC antreten, dem direkten Rivalen auf den Klassenerhalt. Bislang haben die Ostdeutschen noch die Nase vorn, aber vielleicht können die Bremerhavener ja bereits vorher gegen Göttingen zu Hause schon einen Schritt nach oben machen.