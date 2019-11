William Vorhees (Sven Peter/hansepixx)

Das nennt man wohl eine eindrucksvolle Reaktion: Die Eisbären Bremerhaven haben sich eine Woche nach der bitteren 72:76-Niederlage in Tübingen mit einem starken Auftritt in Nürnberg revanchiert. Bei den Falcons, immerhin Tabellenvierter und erst mit zwei Niederlagen ausgestattet, gelang dem Team von Trainer Michael Mai ein sicherer 98:77 (54:38)-Sieg. Der Absteiger in die ProA behauptet damit den zweiten Tabellenplatz und unterstreicht die Ambitionen, am Ende der Saison den Aufstieg in die Bundesliga feiern zu wollen.

Bei der Pleite in Tübingen hatte Kapitän Adrian Breitlauch noch die mangelnde Defensivarbeit seiner Mannschaft kritisiert („Wir geben zu viele Punkte zu einfach her“). In Nürnberg waren die Eisbären von Anfang an das griffigere Team. Kontinuierlich lag Bremerhaven in Führung, kurz vor Ende des ersten Viertels sogar mal mit 24:13. Und so sehr sich die Nürnberger auch mühten, es sollte nicht reichen an diesem Sonntag für die Eisbären.

Dabei waren die Falcons bislang noch ungeschlagen in der eigenen Halle, wegen der den Nürnbergern nach der vergangenen Saison trotz sportlichem Aufstieg die Bundesliga verwehrt worden war. Denn laut Deutschen Basketball-Bund war die Halle nicht erstligatauglich. Nun soll die Stadt Nürnberg bereit sein, eine neue Heimstätte zu bauen.

Diese Probleme haben die Eisbären nicht. In Nürnberg demonstrierten sie nach dem komfortablen Pausenvorsprung auch nach der Pause, warum das Mai-Team zu den Aufstiegsfavoriten gehört und baute den Vorsprung nach und nach auf 22 Punkte aus. Nach einem spielfreien Wochenende geht es am 10. Dezember nach Rostock. Das nächste Eisbären-Heimspiel gibt es am 14. Dezember gegen Paderborn.

Eisbären Bremerhaven: Vorhees (26), Goodwin (20), Hill (19), Theis (17), Breitlauch (9), Canty (7), Braun, Pölking, Möller.