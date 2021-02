Mit seinen "nur" 190 Zentimetern Körpergröße über allen schwebend: Eisbären-Topschütze Leon Friederici. (Sven Peter/Hansepixx)

Das Hinspiel bei den Nürnberg Falcons am 8. November wird einen festen Platz in den Annalen der Eisbären Bremerhaven haben: Der Tag des 92:86-Auswärtssiegs in Franken begründete die mehrwöchige Quarantäne des Basketball-Zweitligisten, nach der er noch nicht so richtig wieder in Tritt gekommen ist. Am Sonntag im Rückspiel der beiden Corona-geschädigten Klubs ging die Formkurve der Eisbären jedoch klar nach oben: Das Team von Trainer Michael Mai zeigte beim 105:81 (53:43)-Erfolg eine überzeugende Vorstellung.

„Das war so nicht unbedingt zu erwarten“, sagte Bremerhavens Geschäftsführer Nils Ruttmann nach dem zweiten Heimspiel der Eisbären in der neu hergerichteten Halle am Amerikaring. Bei der Premiere am vergangenen Mittwoch verloren die Seestädter gegen Trier, nun machten sie es trotz erheblicher Personalprobleme besser.

Mit Trey Davis mussten die Eisbären auf ihren besten Werfer und Spielmacher verzichten, der zur Beisetzung seines Bruders in die USA gereist war und erst an diesem Montag zurückerwartet wird. Weil er dann in Quarantäne muss, wird er auf jeden Fall das Rückspiel am Mittwoch in Trier verpassen. Außerdem fehlten gegen Nürnberg mit dem verletzten Réné Kindzeka und dem gesperrten John Bahannon zwei weitere wichtige Akteure. Die Rudelbildung nach der Partie in Rostock hatte für Bohannon und Armani Moore noch Folgen gehabt: Moore bekam eine Geldstrafe und durfte nun spielen, Bohannon erhielt eine Zwangspause.

Nachdem die Nürnberger schon im Hinspiel erheblichen Widerstand geleistet hatten, präsentierten sie sich jetzt auch noch mit zwei neuen US-amerikanischen Spielern. Während Mario Kegler mit vier Punkten am Sonntag blass blieb, stellte Tra Holder (22 Punkte) die Gastgeber vor einige Probleme. Auf ihn hatte die Eisbären-Abwehr ein besonderes Auge geworfen, und letztlich sollte das permanente Unter-Druck-Setzen bei Holder auch Wirkung zeigen: Erst ließ er in seiner Gefährlichkeit nach, dann musste er vier Minuten vor Schluss mit seinem fünften Foul auch noch vorzeitig vom Feld.

Zu diesem Zeitpunkt hieß es allerdings schon 93:77 für die Eisbären, die bereits seit der 33. Minute ebenfalls wegen Foulbelastung auf Moses Pölking hatten verzichten müssen. Das sollte an diesem Tag jedoch nicht zum Problem der Gastgeber werden, weil sie im Angriff einfach besser und vor allem ausgeglichener besetzt waren als die Nürnberger. Die hatten mit Marcell Pongo (17) und Sebastian Schröder (17) zwar auch noch zwei starke Werfer in ihren Reihen, aber dahinter klaffte dann eine große Lücke.

Ganz anders dagegen die Bremerhavener: Leon Friederici ersetzte Trey Davis nicht nur im Aufbau hervorragend, sondern auch als Korbjäger. Der 25-Jährige blieb aus der Nahwurfzone bei vier Versuchen ohne Fehler, traf drei von sieben Dreiern und versenkte neun von zehn Freiwürfen. Das machte insgesamt starke 26 Punkte. Doch Nils Ruttmann wollte Friederici aus dem Kollektiv nicht herausgehoben wissen. „Wir haben die Ausfälle als Mannschaft kompensiert“, sagte er und verwies auf die Statistik. Die wies gleich fünf Bremerhavener Spieler mit einer zweistelligen Punktausbeute und zwei weitere mit acht Zählern auf – eine außerordentlich gute Bilanz. Und der Geschäftsführer lobte Marvin Heckel, der zuletzt verletzt gefehlt hatte und angeschlagen in die Partie gegangen war, zudem für seine klasse Abwehrleistung.

Nur Mitte des ersten Viertels hatten das Schlusslicht aus Nürnberg mit 13:11 (5.) kurzzeitig in Führung gelegen. Mit zehn Punkten in Folge drehten die Eisbären den Spieß um, setzten sich bis zur ersten Pause auf 30:21 und bis zum Seitenwechsel auf 53:43 ab. In der zweiten Halbzeit bauten die Gastgeber ihren Vorsprung kontinuierlich aus – beim 69:49 (28.) erstmals auf 20 Punkte. Bis zur Schlusssirene kontrollierten die Bremerhavener die Begegnung fast nach Belieben.

Zeit zum Ausruhen haben die Eisbären aber nicht. Schon am Dienstag brechen sie nach Trier auf, wo am Mittwoch die Revanche für das 92:105 vom vergangenen Mittwoch ansteht. „Die Niederlage wollen wir ausmerzen“, sagte Nils Ruttmann. Mit der Leistung aus dem Nürnberg-Spiel könnte das klappen – auch ohne Trey Davis.

Eisbären: Braun (11), Möller, Pölking (8), Kruhl (n.e.), Heiken (n.e.), Ugrai (18), Friederici (26), Heckel (8), Moore (20), Yebo (14)