v.l. Chris Warren (3, Eisbären Bremerhaven) (Sven Peter (hansepixx.de))

Bremen. Die Freude war riesig bei Spielern, Trainer und den rund 2000 Zuschauern in der Bremerhavener Stadthalle. Im dritten Anlauf gelang den Basketballern endlich ein Sieg gegen die Telekom Baskets aus Bonn. Die Eisbären machten von Beginn an deutlich, dass sie den Kampf gegen den Abstieg aufgenommen haben und setzten die Gäste permanent unter Druck. Mit Erfolg: Am Ende gewannen sie deutlich mit 88:67. Mit diesem Erfolg im Rücken können die Bremerhavener nun selbstbewusst nach Braunschweig fahren, um auch dort weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Eisbären-Trainer Michael Mai war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler, vor allem mit der Leidenschaft, die seine Mannschaft mit ins Spiel gebracht hatte. „Die heutige Partie war eine große Prüfung für uns. Unsere Verteidigung war von Anfang an super. Das war heute auch der Schlüsselpunkt. Die Jungs spielen mit viel Energie“, erklärte Mai nach dem dritten Heimsieg in Folge. Gästetrainer Martin Breunig zeigte sich anschließend ziemlich enttäuscht über das, was seine Basketballer in Bremerhaven gezeigt hatten. „Wir waren heute nicht bereit zu spielen. Die Eisbären haben den Sieg verdient, und wir haben einfach nur grottig gespielt.“ Sein Team habe den Tabellenvorletzten wohl ein wenig unterschätzt, legte der Trainer nach.

Das jedoch war ein großer Fehler, wie sich am Sonnabend in der Stadthalle herausstellte. Von Aufgeben ist bei den Eisbären keine Rede, schließlich haben die Basketballer noch reelle Chancen, in der Bundesliga zu bleiben. Und deshalb war einmal mehr eine verschworene Gemeinschaft gegen Bonn auf dem Spielfeld, die bis zum Schluss gekämpft hat.

Der Erfolg am Sonnabend gegen die Telekom Baskets war umso wichtiger, da der Mitteldeutsche BC, derzeit noch auf dem rettenden 16. Tabellenplatz vor den Eisbären, ebenfalls gewonnen hat. Zwei Punkte trennen die beiden nur voneinander, und somit sie stehen sie auch in den kommenden Partien unter Erfolgsdruck. Ausrutscher kann sich keine Mannschaft leisten, zumal der Tabellenletzte Jena auch gerade mal zwei Punkte nur hinter den Bremerhavenern liegt.