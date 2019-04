Michael Mai (Frank Koch)

Bremerhaven/Würzburg. Der Mitteldeutsche BC hatte vorgelegt am Samstagabend. Der direkte Konkurrent im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga hatte sein Heimspiel gegen Schlusslicht Jena gewonnen und den Druck auf die Eisbären Bremerhaven noch einmal erhöht. Druck, dem das Nordlicht der Liga am Sonntag in Würzburg nicht standhielt: Nach einer lange Zeit ausgeglichenen Partie verloren die Eisbären im Schlussviertel ihren Rhythmus und letztlich auch das Spiel. Mit 71:80 (31:37) hatte das Team von Cheftrainer Michael Mai am Ende das Nachsehen – und damit wird die Luft im Norden immer rauer.

Sieben Spiele haben die Eisbären Bremerhaven in dieser Saison noch zu absolvieren. Wollen sie den Abstieg abwenden, müssen sie zumindest zwei Punkte Rückstand auf den Mitteldeutschen BC wettmachen und dabei nach dem mit 76:81 verlorenen Hinspiel auch den direkten Vergleich gegenüber dem MBC für sich entscheiden. Bevor es zum Saisonfinale am 12. Mai in der Stadthalle Weißenfels zum womöglich entscheidenden Showdown kommt, treten die Eisbären noch gegen Bonn, in Braunschweig, gegen Göttingen, gegen Ludwigshafen und Frankfurt sowie in Berlin an. Vor allem das Spiel gegen Göttingen, das am 28. April um 15 Uhr in der Bremer ÖVB-Arena ausgetragen wird, dürfte richtungsweisenden Charakter haben.

Nach dem jüngsten Heimerfolg über Bayreuth waren die Eisbären zuversichtlich nach Unterfranken gereist. In der Würzburger Arena entwickelte sich eine temporeiche Begegnung, die indes auch von zahlreichen Fehlern und Ballverlusten geprägt war. Und die zuvor so gelobte Verteidigung der Eisbären leistete sich immer wieder Schwächephasen, die Würzburg dann konsequent bestrafte. Die Eisbären führten zwar zwischenzeitlich mit 18:12 (8.) oder auch mit 29:24 Anfang des zweiten Viertels, gingen aber mit einem 31:37-Rückstand in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit wechselte zunächst noch mal die Führung. Durrell Summers glich von der Freiwurflinie zum 40:40 aus, dann brachte der gut aufgelegte Elston Turner (17 Punkte) die Gäste mit seinem Dreier beim 43:42 wieder in Front. Nach dem Drei-Punkte-Wurf von Fabian Bleck lagen die Eisbären dann beim 46:44 letztmals vorn, waren aber vor dem Schlussviertel beim 59:60 noch auf Tuchfühlung. In den letzten zehn Minuten aber hatte Würzburg mehr zuzusetzen und traf vor allem sehr sicher von jenseits der Dreierlinie. „Würzburg war im vierten Viertel konstanter“, resümierte Mai. „Wir haben da nicht mehr gut zusammengespielt, zu viel das Eins-gegen-Eins gesucht und versucht, es zu erzwingen.“

Eisbären Bremerhaven: Warren (14/2 Dreier), Moore (14/3), Canty (2), Breitlauch, Wimberg, Bleck (5/1), Turner (17/5), Summers (4), Benson (6), Jackson (9).