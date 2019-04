Bester Werfer der Eisbären: Chris Warren (rechts, hier in einem früheren Spiel gegen Alba Berlin). (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Seit mehr als fünf Monaten haben die Eisbären Bremerhaven in der Basketball-Bundesliga auswärts nicht mehr gewonnen. Nach dem 81:83 (41:35) bei den Löwen Braunschweig am Sonnabend muss das Team von Trainer Michael Mai weiter auf den nächsten Erfolg warten. Besonders bitter: Der letzte Korb der Gastgeber fiel in der letzten Sekunde. Damit ist der Druck auf den Tabellenvorletzten im Kampf gegen den Abstieg vor der möglicherweise vorentscheidenden Partie am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Bremer ÖVB-Arena gegen die ebenfalls bedrohte BG Göttingen weiter gewachsen. Fünf Spieltage verbleiben den Bremerhavenern, um Crailsheim, den Mitteldeutschen BC oder Göttingen noch zu überflügeln.

Nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge waren die Eisbären durchaus zuversichtlich nach Braunschweig gefahren. Ein Erfolg, da war sich Trainer Mai sicher, würde allerdings nur gelingen, wenn seine Mannschaft die Kreise der gegnerischen Schlüsselspieler DeAndre Lansdowne und Joe Rahon auf der Spielmacherposition sowie Center Scott Eatherton entscheidend einengen kann. Am Ende ging der Plan nicht auf: Eatherton (21) und Lansdowne (18) waren die erfolgreichsten Werfer der Gastgeber, die nach ihrem 15. Saisonerfolg weiter auf die Play-off-Teilnahme der besten acht Bundesligisten hoffen dürfen.

Mit einem schwachen dritten Viertel (16:29) brachten sich die Bremerhavener einmal mehr um den verdienten Lohn einer lange ordentlichen Vorstellung. Die Gäste erwischten zwar einen schwachen Start (3:9/3. Minute), drehten aber mit einem grandiosen 11:0-Lauf bis zur sechsten Minute den Spieß um. Braunschweig verkürzte bis zum Viertelende zwar auf 18:19, doch kurz vor der Halbzeit führten die Eisbären komfortabel mit 41:33.

Die Pause tat den Bremerhavenern nicht gut. Knapp zwei Minuten benötigten die Löwen, um mit zehn Punkten in Folge auf 45:41 zu enteilen. Sie zogen bis zur 30. Minute sogar auf 64:55 davon, ehe sich die Eisbären wieder besannen. Armani Moore traf in der 37. Minute trotz Fouls zum 73:73 und brachte sein Team mit dem Bonuswurf sogar erstmals wieder in Führung. Moore war es dann auch, der in der Schlussminute zum 81:81 abermals ausgleichen konnte. Doch für ein Happy End reichte es trotzdem nicht: Mit einem Wurf aus der Halbdistanz zum 83:81 machte Lansdowne das Glück derGastgeber perfekt.

Eisbären: Warren (21), Moore (12), Benson (11), Bleck (7), Turner (7), Jackson (7), Canty (6), Summers (5), Wimberg (3), Breitlauch (2).