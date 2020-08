Bremerhaven. Der Kader füllt sich: Der 24-jährige Forward kam bei den Towers in der abgelaufenen Saison auf 14 Einsätze und einen Punkteschnitt von 3,4. In der Spielzeit zuvor war Kevin Yebo Leistungsträger und als exzellenter Rebounder auch Doublespezialist bei Ehingen/Urspring. Der gebürtige Rheinländer war in der Serie 2018/19 mit 15,5 Punkten pro Spiel bester deutscher Korbschütze der Pro A. Und auch seine 9,8 Rebounds pro Partie waren in dem Jahr Ligahöchstwert.

Bei den Eisbären hält man große Stücke auf den 2,02-Meter-Mann aus Bonn. „Ich liebe die Energie und Leidenschaft, mit der er spielt. Kevins Athletik und Größe machen ihn zu einem ganz besonderen Spieler„, sagt Bremerhavens Headcoach Michael Mai. “Kevin bringt uns noch mehr Schnelligkeit, Vielseitigkeit und Tiefe. Die Eisbären-Fans können sich auf einen spannenden Basketball-Stil freuen.“

Kevin Yebo ist nach USA-Rückkehrer Joshua Braun, Shooting Guard Leon Friederici, Point Guard Marvin Heckel, Power Forward Max Ugrai und den Centern Marcel Keßen und Moses Pölking der siebte Spieler im Aufgebot der Eisbären. In der kommenden Woche will der Klub zwei weitere Neuverpflichtungen bekanntgeben, kündigt Geschäftsführer Nils Ruttmann an. Nach Informationen des WESER-KURIER handelt es sich um zwei Importspieler aus den USA, einen Point Guard sowie einen Small Forward. Ziel ist es, zumindest mit einem Neuner-­Kader in die Mitte Oktober beginnende Saison zu gehen. Komplettiert wird das Aufgebot dann durch die Youngster Menno Möller und Johannes Heiken (beide 20).