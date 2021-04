Der Aufstieg ist kein Thema mehr: Für Kapitän Max Ugrai und die Eisbären geht es in den Play-offs nur um die Meisterschaft. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Pro A, wir bleiben: Bis zu diesem Donnerstag um 18 Uhr hätten die Eisbären Bremerhaven Zeit gehabt, ihren Lizenzantrag für die Basketball-Bundesliga BBL einzureichen. Da jedoch absehbar ist, dass der Klub die geforderten Auflagen nicht erfüllen kann und entsprechend auch keine Lizenz erhalten würde, haben sich die Klubgesellschafter und Geschäftsführer Nils Ruttmann nach intensiven Gesprächen darauf verständigt, die Frist verstreichen zu lassen. Die Eisbären, Dritter der gerade beendeten Hauptrunde, spielen also auch in der kommenden Saison in der zweitklassigen Pro A.

Es ist eine Entscheidung, die alternativlos sei, erklärt Nils Ruttmann. Eine Entscheidung, die er nun an diesem Mittwoch zu moderieren hatte. Gegenüber den Medien, den Werbepartnern und Sponsoren, aber auch gegenüber den Mitgliedern, dem Trainerstab und der Mannschaft. „Die Tür ist zu für uns“, sagt Nils Ruttmann. „Es gibt keine Option.“ Was auch deshalb schmerzlich ist, weil diese Tür zur Bundesliga aus sportlicher Sicht in den jetzt anstehenden Play-offs durchaus offen gewesen wäre. Aus wirtschaftlicher Sicht aber sind den Eisbären weiterhin die Hände gebunden. „Die Altlasten“, sagt Nils Ruttmann, „sind wie ein Klotz am Bein.“

Altlasten von ehemals rund 650.000 Euro, für die die Stadt Bremerhaven seinerzeit eine Bürgschaft übernommen hat. Zwar sei es dem Klub gelungen, zumindest einen kleinen Betrag zu tilgen, in den wirtschaftlich schweren Zeiten, in denen auch die Eisbären auf Coronahilfen angewiesen waren, sei der Schuldenabbau aber nicht so hoch ausgefallen wie erhofft. Heimspiele ohne Zuschauer und ohne echte Werbeplattform für die Sponsoren, kaum Einnahmen: „Es war gar nicht möglich, Gewinne zu generieren“, sagt Ruttmann. Der Prozess des Schuldenabbaus verzögert sich also, und damit einher verzögert sich auch eine mögliche Rückkehr in die Erste Liga.

Die Regularien für die Erteilung einer BBL-Lizenz sehen unter anderem einen Mindestetat von zweieinhalb Millionen Euro vor. Und sie verlangen ein positives Eigenkapital von einer Viertelmillion – was im Umkehrschluss bedeutet: Der Klub muss schuldenfrei sein! „Das sind die Säulen, auf denen unsere Entscheidung fußt“, sagt Nils Ruttmann. Sein Sportlerherz, sagt er, sei bedrückt. Als Mann der Zahlen aber sei klar, dass sich der Klub erst weiter konsolidieren müsse. „Wir wollen nicht jammern“, sagt Ruttmann auch. „Die Probleme sind ja bekannt. Trotz der Unwägbarkeiten blicken wir optimistisch nach vorne.“

Optimistisch auch hinsichtlich der nun ab Sonnabend anstehenden Play-offs. Am Mittwochmittag haben Michael Mai, Headcoach und Sportlicher Leiter in Personalunion, und Nils Ruttmann gemeinsam das Team darüber informiert, dass ein Aufstieg aktuell kein Thema ist. „Das ist natürlich keine angenehme Nachricht gewesen“, sagt Ruttmann. Gleichwohl geht er davon aus, dass die Spieler genug Stolz und Ehrgeiz haben, um in den kommenden Partien weiter Vollgas zu geben. Dass sie sich gut präsentieren und das Maximum erreichen wollen. Er mache sich da keine Sorgen, sagt Nils Ruttmann. „Hier stellt niemand die Arbeit ein. Die Motivation wird hoch sein, schließlich will jeder Sportler auch Meister werden.“

Erstmals seit 2011, also erstmals seit einem Jahrzehnt bestreiten die Eisbären Bremerhaven wieder Play-off-Spiele. Für den Klub geht es dabei ums Renommee, um die Außenwirkung. Auf dem Weg zum Titel geht es für die einzelnen Spieler aber auch um die Zukunft, für sie geht es darum, sich für Verträge zu empfehlen. Die Eisbären wollen Kontinuität in ihrem Kader, das war ein Ziel von Coach Mai, als er sich vor zwei Jahren bis Sommer 2022 an den Klub gebunden hat. Nun ist allen Beteiligten klar, dass Bremerhaven ein drittes Jahr in der Pro A verweilen wird. Und zwar auch mit einigen Akteuren aus dem aktuellen Aufgebot.

Armani Moore, Leon Friederici und Marvin Heckel sind bereits über die Saison hinaus an den Klub gebunden. Mit diversen anderen Leistungsträgern wie dem treffsicheren Spielmacher Trey Davis oder dem erstligaerfahrenen Kapitän Max Ugrai laufen die Gespräche ebenso wie mit potenziellen Neuzugängen. Hinfällig ist derweil die ausgehandelte Vertragsoption bei Will Daniels, die hätte nur im Aufstiegsfall gegriffen. Ob der erst im Februar nachverpflichtete Center trotzdem über den Sommer hinaus das Eisbären-Trikot trägt, ist unklar.

Zur Sache

Chance zur Revanche: Auftakt in die Play-off-Runde

Die Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist beendet. Zum Abschluss gab es für die zuvor achtmal in Folge siegreichen Eisbären Bremerhaven gegen Heidelberg eine herbe 66:93-Pleite. Zum Auftakt der Play-off-Runde haben die Eisbären nun gleich die Gelegenheit zur Wiedergutmachung: „Wir nehmen das letzte Spiel als Warnschuss und freuen uns auf die Revanche gegen Heidelberg“, sagt Headcoach Michael Mai vor der Heimpartie am Sonnabend um 19 Uhr. „Wir sind bereit für die Play-offs und freuen uns auf die Spiele!“ Weitere Gegner in dieser Vierergruppe mit Hin- und Rückspiel sind Kirchheim und Schwenningen. Der Gruppensieger erhält das Aufstiegsrecht in die BBL und spielt gegen den Ersten der Parallelgruppe um die Meisterschaft.