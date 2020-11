Trey Davis (am Ball) war bester Werfer der Eisbären. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Die erste von zwei Auswärtsaufgaben binnen nicht einmal 46 Stunden haben die Basketballer der Eisbären Bremerhaven letztlich souverän gelöst: Bei den Panthers in Schwenningen setzte sich der Spitzenreiter der Pro A am Freitagabend sicher mit 86:70 (27:13/37:32/60:52) durch und landete im vierten Spiel den vierten Sieg. Weiter geht es an diesem Sonntag um 17 Uhr mit der Partie bei den Falken in Nürnberg, die sich parallel gegen Hagen mit 93:82 behauptet haben.

An alter Wirkungsstätte von Shooting Guard Leon Friederici, der in den vergangenen beiden Jahren noch das Trikot der Panthers trug, waren die Eisbären insgesamt das dominantere Team. „Bremerhaven ist eine fast übermächtige Mannschaft mit einem qualitativ sehr hochwertigen Kader“, hatte Panthers-Coach Alen Velcic vor der Partie respektvoll geäußert. Und die Eisbären zeigten dann auch, dass sie individuell stärker und als Mannschaft tiefer besetzt sind. Während bei den Nordlichtern gleich fünf Spieler zweistellig trafen, waren die Schwarzwälder doch zu sehr abhängig von Point Guard Nate Britt, der 24 Punkte erzielte, davon 19 allein in Hälfte eins.

Abgesehen von einem schwachen zweiten Viertel, das die Panthers klar für sich entschieden (10:19), waren die Eisbären, die mit einer 50-prozentigen Dreierquote aufwarteten, jederzeit Herr der Lage. In der Defense wurde aufmerksam verteidigt, und auch im Rebound waren die Mannen um Kapitän Max Ugrai überlegen. Zudem hatte das Team um Spielmacher Trey Davis, an diesem Abend mit 17 Punkten bester Werfer in Reihen der Gäste, bei engeren Spielständen auch stets die passende Antwort parat. Als Ugrai schließlich mit einem Dreier zum 80:69 traf (39.), war die Partie entschieden.

Eisbären Bremerhaven: Braun (3), Pölking (4), Kindzeka (13), Heiken, Bohannon (12), Ugrai (12), Friederici (6), Allen (15), Heckel (4), Davis (17)