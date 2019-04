Im Oktober 2014 verloren die Eisbären (hier Tyrus McGee am Boden) 68:101 gegen den FC Bayern in der ÖVB-Arena. (Nordphoto/Frisch)

Es ist ein Jubiläum, eine Premiere und eine Partie von allergrößter sportlicher Bedeutung: In ihrem 25. Bremen-Gastspiel seit Zugehörigkeit zur Basketball-Bundesliga treffen die Eisbären Bremerhaven am kommenden Sonntag (15 Uhr, ÖVB-Arena) erstmals auf die BG Göttingen. Der Name des Gegners klingt nicht so attraktiv wie der FC Bayern, die Baskets Oldenburg oder Alba Berlin. Aber dafür dürfen sich die Zuschauer auf eine Begegnung freuen, in der ein Bremerhavener Sieg keine schöne Zugabe wäre, sondern im Kampf gegen den Abstieg fast schon ein Muss ist.

Fünf Partien stehen bis zum Saisonfinale am 12. Mai noch auf dem Terminplan der Eisbären, die mit 12:46 Punkten als Tabellen-17. und Vorletzter derzeit einen Abstiegsplatz belegen. Davor rangieren auf dem ersten Nichtabstiegsplatz die Crailsheim Merlins (14:44), gegen die Bremerhaven den direkten Vergleich aus Hin- und Rückspiel (93:80-Sieg und 80:86-Niederlage) gewonnen hat. Das ist von Bedeutung, wenn diese beiden Teams nach dem 34. Spieltag punktgleich sein sollten. Denn dann entscheidet der direkte Vergleich über die Endplatzierung. Der Mitteldeutsche BC als 15. weist ebenfalls 14:44 Punkte auf. Das Rückspiel der Eisbären beim MBC, der sich in Bremerhaven mit 81:76 behauptet hatte, könnte am 12. Mai also möglicherweise zu einem echten Abstiegsendspiel werden.

Dieses Szenario können die Seestädter aber noch vermeiden – indem sie zum Beispiel die Partie gegen die mitgefährdete BG Göttingen (14. mit 16:42 Punkten) für sich entscheiden und auch am 1. und 4. Mai punkten. An diesen Tagen haben die Eisbären in Bremerhaven zwei echte Heimspiele gegen Ludwigsburg und Frankfurt, die sie angesichts ihrer zuletzt gezeigten Heimstärke beide gewinnen können. Einzig in der Partie bei Alba Berlin am 10. Mai sind die Eisbären krasser Außenseiter.

Seit der Saison 2006/07 bestreiten die Bremerhavener regelmäßig Bundesliga-Heimspiele in der Arena auf der Bürgerweide. Was in der Aufstiegssaison 2005/06 mit dem Pokalspiel gegen Alba Berlin als Premiere in Bremen begonnen hatte, ist mit den inzwischen so genannten „Hanse-Games“ längst Tradition im Spielplan der Bremerhavener geworden. Übrigens nicht nur, um in der größeren Schwesterstadt für Basketball zu werben, sondern vor allem aus finanziellen Erwägungen. Die Stadthalle in Bremerhaven fasst maximal 4200 Zuschauer – eine Anzahl, die nur etwa halb so groß ist wie die, die die Eisbären im Durchschnitt ihrer bisherigen 24 Bremen-Auftritte erreichte. Mal abgesehen davon, dass in Bremerhaven oft deutlich weniger als 3000 Gäste auf den Tribünen sitzen.

Spannende, auch dramatische Auftritte

Einerseits ist Bremen im Basketball also wichtig für Bremerhaven. Andererseits haben die Eisbären den Bremern häufig mit spannenden, auch dramatischen Auftritten gedankt. Erinnert sei an für den Abstiegskampf so bedeutende Siege wie das 72:64 über Crailsheim (24. April 2016) oder das 80:74 über die Oettinger Rockets Erfurt (7. Januar 2018). Am 20. November 2016 feierten die Eisbären mit dem 97:92 nach Verlängerung nach acht Jahren mal wieder einen Heimsieg über die Baskets Oldenburg. Und am 22. April 2017 entzauberten sie in Bremen beim 100:92 Alba Berlin.

Auch wenn Erfolge über die Bundesliga-Topteams inzwischen eher die Ausnahme geworden sind: In den Spielen um den Klassenerhalt haben die Eisbären das Bremer Publikum bislang nie enttäuscht. Vielleicht auch deshalb, weil die Zuschauerunterstützung in der ÖVB-Arena noch ein bisschen größer ist als in der Stadthalle Bremerhaven. Klar ist vor dem kommenden Sonntag auf jeden Fall: Die Partie gegen Göttingen ist sportlich brisanter als die meisten Duelle der Eisbären gegen Bayern, die mit sieben Spielen bislang am häufigsten in Bremen gastierten, oder gegen Oldenburg (6). Für den Besucherrekord bei den „Hanse-Games“ sorgte übrigens ein anderer Gegner: Am 13. März 2011, für das Spiel gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück, strömten 10 120 Zuschauer in Bremens größte Arena. Es war das bisher einzige Mal, dass in dieser Halle mehr als 10 000 Fans ein Bundesliga-Spiel verfolgten.

Zur Sache

FC Bayern als Rekordgegner

In sieben von bislang 23 Bremer Bundesliga-Spielen war der FC Bayern München der Gegner der Eisbären Bremerhaven. Die EWE Baskets Oldenburg waren sechsmal zu Gast. Je dreimal hieß der Gegner Artland Dragons (Quakenbrück) und Alba Berlin, je einmal Löwen Braunschweig, Crailsheim Merlins, Oettinger Rockets Erfurt und Brose Bamberg. Erstmals trugen die Eisbären am 1. März 2006 ein Heimspiel in Bremen aus: Es war das Achtelfinale im deutschen Pokalwettbewerb gegen Alba Berlin, das die Gäste vor etwa 5300 Zuschauern mit 64:67 verloren.