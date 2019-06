Jetzt ist klar, wohin sie wechselt: Emma Davidsmeyer (rechts) wird in der kommenden Saison für den deutschen Meister Club an der Alster auflaufen. (Karsten Klama)

Emma Davidsmeyer hatte die Hitzeschlacht zur Mittagszeit in Krefeld gut überstanden. Bestens gelaunt war sie trotz des 1:3 der deutschen Hockey-U 21-Nationalmannschaft gegen das niederländische Team keineswegs enttäuscht. „Es war ein gutes Spiel von uns“, sagte sie, „aber der Gegner hat seine Konter genutzt.“ Im Vorfeld der U 21-Europameisterschaft vom 13. bis 21. Juli im spanischen Valencia hatte Emma Davidsmeyer vom Bremer HC (BHC) in der Partie gegen den Weltmeister zwei hervorragende Szenen: Im zweiten Viertel mit einer Rückhandflanke, die Kapitänin Charlotte Gerstenhöfer nicht verwerten konnte; und im vierten Viertel, als sie eine Ecke des Gegners stark ablief.

Im aktuellen deutschen Kader haben nur zwei Spielerinnen mehr U 21-Länderspiele absolviert als die 20-jährige rechte Verteidigerin aus Bremen. Emma Davidsmeyer bestreitet an diesem Montag zum Abschluss des Vorbereitungslehrgangs ab 11 Uhr in Moers, erneut gegen die Niederlande, ihre 54. Partie im Nationaldress. Kein Wunder also, dass sie als Spielerin begehrt ist. Auch beim deutschen Meister Club an der Alster, der sich erst einmal die Dienste der Bremerin für die kommende Saison gesichert hat. „Das ist mein Wunschverein“, sagte Davidsmeyer, „jetzt darf ich in einer Mannschaft mit den Besten spielen.“ Wie BHC-Torfrau Mali Wichmann, deren Wechsel zum Meister schon lange bekannt ist.

Seit Wochen hatte zwar festgestanden, dass Davidsmeyer ihren Stammverein BHC verlassen wird, nicht aber, wohin sie geht. Und genau genommen kann sich auch der deutsche Meister noch nicht sicher sein. Aktuell hat Davidsmeyer einen Medizin-Studienplatz in Gießen. Doch weil es in der hessischen Stadt kein hochklassiges Hockey gibt, hofft die Bremerin weiter auf einen Studienplatztausch. Sie würde also auch in den Süden des Landes gehen, um Hockey spielen und gleichzeitig studieren zu können. Das sei mit Alster auch so abgesprochen. Da Davidsmeyer ein Urlaubssemester genehmigt wurde, kann sie sich erst einmal ganz auf Hockey konzentrieren. Sie bleibt in Bremen wohnen, hat ein Zimmer in Hamburg und im Moment vor allem Gedanken an Valencia. Am 11. Juli geht der Flieger, danach zählt das deutsche Team mit Emma Davidsmeyer zu den EM-Favoriten.