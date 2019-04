Bundesliga Damen Bremer HC Emma Davidsmeyer (am Ball) (Axel Kaste)

Hockeyspielerin Emma Davidsmeyer vom Bremer HC ist von Bundestrainer Xavier Reckinger erstmals für ein Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nominiert worden. Am kommenden Dienstag, 16. April, soll die 19-jährige Bremerin in Mönchengladbach im Testspiel gegen Kanada ihr Länderspieldebüt geben (Beginn 14.30 Uhr). Der Bundestrainer persönlich hatte Davidsmeyer am Telefon die frohe Kunde überbracht, seit diesem Dienstag ist die Berufung nun offiziell. Für die sportlich beim BHC groß gewordene Mittelfeldstrategin, die seit der U16 alle Jugendnationalteams des Deutschen Hockey-Bundes durchlaufen hat und im Sommer auch fest für die U21-Europameisterschaft in Valencia/Spanien vorgesehen ist, ist diese Nominierung der nächste Schritt in ihrer Karriere. „Es macht mich stolz, wenn jemand den Weg bis ganz nach oben schafft“, sagt BHC-Cheftrainer Martin Schultze, der die Entwicklung von Emma Davidsmeyer über viele Jahre begleitet hat. Trotz diverser Anfragen hatte sich Davidsmeyer nach ihrem Abitur 2017 ganz bewusst dafür entschieden, zunächst bei ihrem Heimatverein zu bleiben, mit dem sie aktuell noch in der Bundesliga spielt. Weil der Abstieg des BHC indes absehbar ist, wird Davidsmeyer den Klub nun im Sommer verlassen und sich mit Blick auf eine mögliche Karriere im Nationaltrikot einem anderen Erstligisten anschließen.