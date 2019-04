Bundesliga Damen Bremer HC Emma Davidsmeyer (am Ball) (Axel Kaste)

Das Handy zeigte ihr einen verpassten Anruf an. So etwas kommt schon mal vor, denn während der Arbeitszeit geht Emma Davidsmeyer, Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten (MFA), schließlich nicht an ihr Mobiltelefon. Die Nummer des Anrufers? War ihr unbekannt. Also schaute sich Emma Davidsmeyer in der Mittagspause zunächst einmal ihren Whatsapp-Eingang an – und fand dort eine Nachricht, die sie kurz zusammenzucken ließ. Die Nummer des Absenders war ihr zwar abermals unbekannt, doch der Verfasser der Nachricht hatte seine Rückrufbitte unterzeichnet. Und dort stand: Xavier Reckinger.

Emma Davidsmeyer war überwältigt. Xavier Reckinger, das ist der Hockey-Bundestrainer der Damen. Und eben dieser Herr Bundestrainer bat die Bundesligaspielerin vom Bremer HC nun also um einen Rückruf. "Boah", dachte sich Emma Davidsmeyer – und kam der Bitte umgehend nach. Die Kunde, die ihr Bundestrainer Reckinger dann persönlich übermittelte, machte sie kurzzeitig sprachlos, löste aber auch große Freude aus. EmmaDavidsmeyer ist nämlich nominiert für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 16. April um 14.30 Uhr gegen Kanada. Wenn alles gut läuft, wird die 20-Jährige in diesem Testspiel in Mönchengladbach ihr Debüt im A-Kader des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) geben. Emma Davidsmeyer fand die Vorstellung "einfach nur cool" – und sagte spontan zu.

Ein schneller Aufstieg

Emma Davidsmeyer klettert also eine weitere Sprosse hinauf auf ihrer Karriereleiter. Früher als erwartet, schneller als erhofft. Seit der U 16 hat die sportlich beim BHC groß gewordene Mittelfeldstrategin alle Jugendnationalteams des DHB durchlaufen. In all den Jahren hatten die Nationaltrainer dabei das Talent aus Bremen stets auf dem Radar. Davidsmeyer war noch 17 und angehende Abiturientin, als sie erstmals mit dem A-Kader Bekanntschaft machte und Ende Februar 2017 mit der Nationalmannschaft für zwei Wochen ins Trainingslager nach Südafrika flog. Damals hieß der Bundestrainer noch Jamilon Mülders, der dann einige Monate später vom Belgier Reckinger beerbt wurde. In Südafrika stand Davidsmeyer, gerade erst der Jugend entwachsen und noch eine unerfahrene Zweitligaspielerin, also plötzlich mit Spielerinnen auf dem Trainingsplatz, die ihre Vorbilder waren. Spielerinnen, von denen sie Autogrammkarten gesammelt hatte.

"Das war schon ein verrücktes Gefühl", sagt Emma Davidsmeyer, die aktuell fest zum Stamm der U 21-Auswahl gehört. Erst im vergangenen Spätherbst hatte sie mit der jüngeren Auswahlmannschaft eine 14-tägige Reise nach Fernost unternommen, sechs Länderspiele inklusive. Auch das, sagt sie, sei unglaublich gewesen. Mit eben dieser U 21 bereitet sich Emma Davidsmeyer jetzt auf die im Juli in Valencia/Spanien stattfindende Europameisterschaft vor. Valencia ist und bleibt für sie in diesem Jahr das große Ziel – daran ändert auch die unverhoffte Nominierung für das A-Team nichts. Gleichwohl ist das Spiel gegen Kanada für sie auch willkommene Gelegenheit, sich zu zeigen. Sie will den Finger heben und auf sich aufmerksam machen. Was sich daraus entwickelt? EmmaDavidsmeyer bleibt gelassen, "ich lasse alles auf mich zukommen", sagt sie.

Mehr zum Thema 1. Hockey-Bundesliga Damen Der Bremer HC sagt Tschüss Der Bremer HC hat sich mit dem Abstieg aus der 1. Hockey-Bundesliga der Damen abgefunden. „Wir ... mehr »

Der nächste Schritt in ihrer Karriere wird auf jeden Fall ein großer sein. Und er will wohl durchdacht sein. Trotz diverser Anfragen anderer Klubs hatte sich Emma Davidsmeyernach ihrem Abitur 2017 ganz bewusst dafür entschieden, zunächst bei ihrem Heimatverein zu bleiben. Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt sie für den Klub vom Heinrich-Baden-Weg. Mit der weiblichen Jugend B wurde sie Deutscher Meister auf dem Feld. Und sie hat sich mit dem BHC einen Kindheitstraum erfüllt und mit dem Klub, ihrem Klub, im Vorjahr den Sprung in die 1. Bundesliga geschafft. Weil nun aber der direkte Abstieg absehbar ist, wird Davidsmeyer den Klub im Sommer verlassen.

Verlassen müssen, um genau zu sein. Denn um ihre Laufbahn im Nationaltrikot weiter voranzutreiben, muss Emma Davidsmeyer auch über den Sommer hinaus bei einem Erstligisten spielen. Ein Schritt, der der 20-Jährigen schwerfällt, verdammt schwer sogar. "Was die Zeit beim BHC für mich bedeutet", sagt sie, "kann man gar nicht in Worte fassen." Sie habe dort Erfahrungen fürs Leben gemacht und Freunde fürs Leben gefunden. Und sie habe in Martin Schultze einen Klasse-Trainer gehabt, der sie über viele Jahre begleitet, geformt und entwickelt habe.

Zukunft noch ungewiss

Geformt zu einer angehenden A-Kaderspielerin. Zu einer Spielerin mit einer unglaublichen Athletik und einer unfassbaren Schnelligkeit. Martin Schultze gerät ins Schwärmen, wenn er über Emma Davidsmeyer spricht. Er lobt ihr Zweikampfverhalten, ihr Durchsetzungsvermögen und ihr taktisches Spielverständnis. "Emma ist eine wertvolle Spielerin, die alle Voraussetzungen für eine große Karriere mitbringt", sagt der BHC-Cheftrainer. Und ergänzt: "Es macht mich stolz, wenn jemand den Weg bis ganz nach oben schafft."

Einen Weg, den Schultze in Zukunft mehr aus der Ferne betrachten muss. Wohin es Emma Davidsmeyer verschlägt, wo sie ihre neue Basis finden wird, ist derzeit noch völlig offen. Zu Wochenbeginn hat die Bremerin einen Platz für ein Medizinstudium erhalten. Allerdings in Gießen – und das ist nicht gerade eine Hockeyhochburg. "Ich muss da noch ein bisschen was organisieren", sagt Emma Davidsmeyer und lacht. Als künftige A-Kaderspielerin hat sie ja womöglich die Chance, den Studienplatz noch zu tauschen. Und auch das wäre dann eine gute Nachricht.