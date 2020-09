Kim Behrens (l.) und Cinja Tillmann (Münster) - hier als Drittplatzierte der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften zu sehen - haben bei der Europameisterschaft die Silbermedaille erspielt. (Frank Molter / dpa)

Im Finale der EM, die in einem eigens errichteten Stadion am Ostseestrand im lettischen Jurmala ausgetragen wurde, unterlag sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Cinja Tillmann knapp in drei Sätzen gegen die an Nummer drei gesetzten Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré.

Behrens/Tillmann waren an Position zehn gesetzt – und auch erst als Nachrückerinnen vom deutschen Verband für die Titelkämpfe nominiert worden. Im Finale hatten Kim Behrens und Cinja Tillmann den ersten Satz dominiert und mit 21:18 gewonnen. Im zweiten setzten sich die Favoritinnen aus der Schweiz durch und gewannen ihrerseits 21:14. Im entscheidenden dritten Satz ging es bis zum Schluss äußerst knapp zu, ehe die deutschen schließlich 16:18 verloren.

Für das Team, das wegen der Nominierungskriterien für internationale Turniere im Rechtsstreit mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) liegt, ist der Erfolg der größte ihrer Karriere. Kim Behrens, die am Dienstag 28 Jahre alt wird, hatte 2018 und 2019 die EM jeweils als Neunte beendet.