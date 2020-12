Weltcup 2019 in Südtirol: Kea Kühnel aus Bremerhaven wirbelt durch die Luft. Knapp zwei Jahre später gibt sie nun ihr Karriereende bekannt. (Pierre Teyssot/imago)

Dann tagte der Familienrat. Der Vater sagte zur Tochter sinngemäß: Du musst niemandem mehr etwas beweisen. Wenn du noch mehr vorhast im Leben, musst du irgendwann die Marschroute ändern, und vielleicht wäre das jetzt. So schildert es Holger Kühnel, Vater von Kea Kühnel, der Ski-Freestylerin vom SC Bremerhaven. Der ersten und einzigen Winter-Olympionikin des Landes Bremen. Seine Tochter sei irgendwie dankbar gewesen, dass das jemand mal so sagt, was sie selbst hin- und herüberlegte. Freund und Mutter seien eher für eine Fortsetzung der Karriere gewesen. In gut einem Jahr wäre wieder Olympia.

Bald nach dem Familienrat folgte schließlich eine Pressemitteilung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV). Überschrift: Kea Kühnel beendet ihre Karriere. „In letzter Zeit haben sich die Prioritäten in meinen Leben verändert“, wird die 29-jährige Ski-Akrobatin mit dem Exoten-Image darin zitiert. Ohne sonderliche Förderung hatte es eine, die an der Nordsee aufwuchs, in dieser spektakulären Disziplin des Wintersports in den erweiterten Kreis der Weltelite geschafft. Nun sei aber „die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dem Leistungssport alles unterzuordnen, nicht mehr in dem Maße vorhanden, wie sie es bisher war“, sagt sie in der DSV-Mitteilung. Darum dieser Schritt, der ihr nicht leicht gefallen sei. Sie hat den Standort Innsbruck aufgegeben und nach erfolgreichem Master-Abschluss eine Stelle bei einem Wirtschaftsprüfer in München begonnen.

Letzteres kommt als Information schon vom Vater. Sie habe ihn gebeten, die Presseanfragen zu übernehmen. Es ist zuletzt so viel losgewesen in ihrem Leben. Studiumabschluss, Umzug, Berufseinstieg und all die Gedanken um die Marschroute des Lebens. Und zu vermuten ist auch, so lässt Vater Kühnel durchblicken, dass es ein bisschen wehgetan hätte, ausführlich über den Abschied von diesem Adrenalin-Sport ausgefragt zu werden. Also lässt er sich ausfragen. Er ist quasi vom Fach. Seit Jahren Präsident des Bremer Ski-Verbandes und sowieso lange Hauptsponsor seiner Tochter.

Die Zäsur, das Beenden der waghalsigen Stunts auf Schanzen und Geländern haben natürlich eine längere Vorgeschichte. Zu ihr gehört ein Unfall auf der Bangeralm Ende August. Das Risiko fliegt immer mit, wenn durch die Luft gewirbelt wird mit dem Ziel, dort oben abenteuerliche Sachen zu machen und dennoch sicher auf zwei Skiern zu landen. Kea Kühnel, so der Bericht des Vaters, war an diesem Tag nicht sicher gelandet nach einem Sprung. Rettungshubschrauber, Krankenhaus, Gehirnerschütterung. Sechs Wochen Sportverbot. Sowieso ärztlich verordnete Komplett-Schonung, nicht mal fernsehen habe seine Tochter dürfen, sagt Holger Kühnel.

Sechs Wochen nix Leistungssport lassen nachsinnen über den Leistungssport. Der gibt viel, der verlangt viel. Zeit, Geld, Energie. Kea Kühnel hatte in Innsbruck ein sehr anspruchsvolles Studium betrieben. Titel des Masterfaches: „Accounting, Auditing and Taxiation“, dazu kam in einer Art Fernstudium in München noch ein zweiter Bachelor in Sinologie. In der Masterarbeit verglich die jetzige Wirtschaftsprüferin chinesisches und amerikanisches Recht. Die Arbeit sei so gut gewesen, berichtet Vater Kühnel, dass der Professor seine Studentin gerne für eine Stelle verpflichtet hätte.

Was jetzt? Die Fragestellung war nach der Sportpause größer als vorher. Corona drängte sich auch noch als Nebenwirkung auf. Pandemie und Lockdown führten zu deutlich eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten. Und wenn trainiert werden konnte, blieb die Frage nach dem Wozu. Wettkämpfe wurde gestrichen, auch die für Anfang Januar vorgesehene Veranstaltung in den Pyrenäen sei jetzt abgesagt worden. Vor einer Woche war bereits der Saisonhöhepunkt des Winters abgesagt worden: Keine WM im Februar in China. Grund sei laut Weltverband vor allem die 14-tägige Quarantäne-Vorschrift bei Einreise nach China. Das Land, in dem 2022 die nächsten Winterspiele stattfinden sollen. Das Land, seine Geschichte, seine Kultur hat seit Langem eine sehr besondere Bedeutung für Kea Kühnel.

Olympia in China, vielleicht inklusive Finalteilnahme, das hätte der Schlussakt der bemerkenswerten Karriere der Kea Kühnel werden können. Dass es nun in diesem Ausnahmejahr 2020 anders kommt, hat eher sekundär mit Corona zu tun. Spät, um nicht zu sagen: zu spät, hat sie vom DSV jene Förderung bekommen, um die sie sich lange vergeblich beworben hat. Im vergangenen Jahr hatte sie die Wahl zur Sport-Stipendiatin des Jahres gewonnen – und das Stipendium nach zwei Monaten gegen eine besser dotierte Förderung als Sportsoldatin tauschen dürfen. Die Sportkarriere stand aber nicht am Anfang. Sondern ging dem Ende entgegen.

Zur Sache

Bremer Meisterschaften fraglich

Ob die Bremer Alpin-Meisterschaften 2021 stattfinden können, steht noch nicht fest. Noch seien die Titelkämpfe nicht abgesagt, sagt Verbandspräsident Holger Kühnel. Sie waren für Ende Januar am Brenner geplant. Zuletzt waren die Herbst-Ausbildungslehrgänge im Pitztal abgesagt und auf Ende Januar im Allgäu verschoben worden. Der Bremer Ski-Club ist mit rund 3500 Mitgliedern einer der größten deutschen Ski-Vereine.