Die Luftaufnahme zeigt das Weserstadion. (CARMEN JASPERSEN)

Der niedersächsische Sportminister Boris Pistorius hält Fußball-Geisterspiele Ende Mai für möglich. Die Partien vor leeren Rängen könnten durchgeführt werden, wenn die Einhaltung strenger medizinischer Konzepte gewährleistet ist, heißt es in einer Mitteilung des niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport am Montag. Zuvor hatten sich die Sportminister der Bundesländer im Rahmen einer Sonder-Konferenz ausgetauscht. Die Bundesliga und 2. Bundesliga pausieren bis mindestens zum 30. April. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga (DFL) über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten.

Außerdem verständigten sich die Sportminister auf mögliche Lockerungen für den Freizeit- und Breitensport, sofern dieser an der frischen Luft stattfinde. Dabei müsse ein Abstand zwischen den Sporttreibenden von zwei Metern gewährleistet sein, bei Einhaltung der auch sonst üblichen Hygienemaßnahmen. Sport solle zudem „kontaktfrei“ ausgeübt werden, der Wettkampfbetrieb und Zuschauerbesuche bleibt vorerst untersagt. Von den Fachverbänden müssten dazu „sportartspezifische Vorgaben“ kommen, sagte Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann.

Zu einer abschließenden Einigung ist es zwischen den Sportministern aber nicht gekommen. Die Beteiligten verständigten sich darauf in der kommenden Woche, mit einer geeinten Position it der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu beraten.