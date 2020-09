Nach Stürzen auf den ersten beiden Etappen lief es für Lennard Kämna auf der dritten Etappe der Tour de France deutlich besser. (Clara Margais/dpa)

Auch die dritte Etappe über 198 Kilometer von Nizza nach Sisteron ist nicht frei von Stürzen geblieben. Aber zum Glück hat es den Fahrer aus Bremen diesmal nicht erwischt. „Lennard hatte bei der diesjährigen Tour seinen ersten normalen Arbeitstag“, sagte Erik Weispfennig, „das dürfte auch mental für ihn ein guter Tag gewesen sein.“ Sonnabend und Sonntag war der 23-jährige Kämna insgesamt gleich dreimal gestürzt.

Am Montag konnte er sich endlich ganz auf seinen Dienst für Emanuel Buchmann konzentrieren. Der Bora-Hansgrohe-Teamkapitän landete auf Platz 53, einer seiner wichtigsten Helfer, Kämna, auf Rang 109. Beide wiesen im Ziel die gleiche Zeit auf wie Etappensieger Caleb Ewan. In der Gesamtwertung ist der Bremer mit 10:34 Minuten Rückstand auf den führenden Franzosen Julian Alaphilippe 66., in der Nachwuchswertung ist er Zehnter. „Am Dienstag wird Lennard als Helfer sehr gefragt sein“, sagte Weispfennig mit Blick auf die Streckenführung der vierten Etappe. Sie führt das inzwischen nur noch 172-köpfige Fahrerfeld über 160,5 Kilometer von Sisteron nach Orcières-Merlette mit fünf Bergwertungen, darunter eine – nach dem sieben Kilometer langen Schlussanstieg – der schwierigsten Kategorie 1 mit dem Ziel in 1825 Metern Höhe.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.