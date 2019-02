Lena Frerichs spielte als Kapitänin und Torschützin ein überragendes Turnier. (Axel Kaste)

Irgendwann gingen sogar Martin Schultze die Superlative aus. Von „megageil“ bis „unfassbar“ reichte die Palette, um zu beschreiben, was der Hockey-Papst des Bremer HC da gerade so gesehen hatte: Mit 3:1 gewannen seine A-Mädchen das Finale um die Deutsche Hockeymeisterschaft gegen den Mannheimer HC und bringen nach vierjähriger Durststrecke endlich wieder einen Titel mit an die Weser. „Eine herausragende Geschichte“, findet Schultze.

Das kann man so sehen, zumal der Weg, den die 13 und 14 Jahre alten Hockeyspielerinnen jetzt eingeschlagen haben, noch lange nicht zu Ende ist. Zwar traut sich Schultze nicht zu prophezeien, welche Mädchen am Ende gar den Weg in die erste Damenmannschaft schaffen. Aber auf eines lässt er sich festlegen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es einige packen, ist recht hoch. Dieser Jahrgang wird uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten.“ Denn darum geht es ja letzten Endes, Schultze will und muss seine erste Damen-Mannschaft, die derzeit als Bundesligist das Aushängeschild des Klubs ist, immer wieder mit eigenen Nachwuchskräften füttern.

Eine, der er sehr viel zutraut, heißt Lena Frerichs. Sie ist nicht nur Kapitänin der Mannschaft, sondern auch ständige Antreiberin. Und hat im Finale gegen Mannheim noch mal gezeigt, warum sich auch schon anderen Klubs nach ihr erkundigt haben. „Das war ein richtig, richtig starker Auftritt von Lena“, sagt Schultze. Und das lag ganz sicher nicht nur an den beiden Toren, die sie im Finale erzielte. Schon in der 7. Spielminute nagelte sie den Ball mit der hohen Rückhand unter die Latte, eine Minute später legte sie mit ihrem zweiten Tor nach – und begeisterte ihren Trainer. „Wie sie sich immer wieder eingebracht hat, war stark“, sagte Schultze.

Und so war es dann auch der blutenden Nase von Lena Frerichs geschuldet, dass Mannheim in der zweiten Halbzeit noch mal Oberwasser bekam. Denn als die Kapitänin verletzt vom Feld musste, erzielte Semra Said das 1:2-Anschlusstor. Doch so richtig ließen sich die BHC-Mädchen nicht aus dem Lauf bringen, denn Lilli Bode erzielte in der 26. Minute das vorentscheidende 3:1. Dass sie zwei weitere Chancen in der Folge vergab – geschenkt! Denn daran dachte nach dem Abpfiff niemand mehr. Die Spielerinnen rannten auf das Feld, umarmten sich, Freudentränen flossen. „Endlich haben wir uns selbst belohnt“, sagte Schultze.

Er weiß, wie wichtig Erfolge im Jugendbereich sind. „Das wird in der Szene schon sehr genau beobachtet, was wir hier in Bremen machen“, sagt er. Deshalb sei er glücklich, endlich wieder mal einen Meister-Wimpel ins Vereinsheim im Heinrich-Baden-Weg in Oberneuland zu hängen. Lena Frerichs nahm das Meisterstück entgegen und durfte sich noch über eine weitere Auszeichnung freuen, denn sie wurde von der Hockey-Bundestrainerin ins All-Star-Team berufen (fünf Feldspielerinnen, ein Torwart). „Das beweist noch mal, was für ein überragendes Turnier Lena gespielt hat“, erzählte Schultze. Sorgen, dass er eines seiner größten Talente vorzeitig an einen größeren Klub verlieren könnte, wischt er mit einem launigen Spruch beiseite. „Wo soll sie denn auch hin, sie spielt ja jetzt bei der besten Mannschaft in Deutschland.“

Schultze selbst war das Unternehmen Deutsche Meisterschaft professionell angegangen. Schon am Freitag war das Team in zwei Kleinbussen nach Bad Kreuznach (südlich von Mainz) gereist und hatte sich am Abend vor den ersten Gruppenspielen auf die Spiele vorbereitet. Der Trainer zeigte ein Motivationsvideo („Who am i – i am a champion“), auch die Ernährung zwischen den Spielen war ein großes Thema. Dass das BHC-Team mit Trainer, Co-Trainer und Betreuer zu den kleinsten gehörte, war uninteressant. „Wichtig ist doch, was wir in der Halle zeigen“, sagt der Cheftrainer.

Den Titel bezeichnet er als hoch verdient. Im Halbfinale hatte der BHC mit Uhlenhorst Mühlheim schließlich den amtierenden Feld-Meister mit 1:0 (Tor von Johanna Mühl) aus dem Weg geräumt. „Der Sieg“, sagt Schultze, „war entscheidend für die Psyche auf dem Weg zum Titel.“

Das ist die Meisterschaftmannschaft des Bremer HC: Angelina Blietz, Emilia Kaller - Lena Bobrink, Jette Kirsch, Anna-Lena Griesenbeck, Maya Maitin, Lea Schultze, Johanna Mühl, Jun Zielo, Lena Frerichs, Lilli Bode, Charlotte Müller.