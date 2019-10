Geschafft: Johanna Mühl (rechts), eine von vier U 16-Nationalspielerinnen im Team, hat mit dem Bremer HC die Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreicht. (Axel Kaste)

Sie haben den richtigen Riecher gehabt, die Verantwortlichen des Bremer Hockey-Clubs. Wenn der Verein am kommenden Wochenende die Endrunde um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft der weiblichen Jugend B ausrichtet, ist der BHC als Gastgeber dabei. „Endrunde dahoam“ lautet also das Motto, wenn die vier besten Mannschaften der Republik am Sonnabend und Sonntag auf der Anlage am Heinrich-Baden-Weg den deutschen Feldmeister 2019 ermitteln.

„Darauf gehofft hatten wir schon, aber natürlich muss man sich sportlich auch erst einmal qualifizieren“, sagt Martin Schultze, beim BHC in Personalunion als Geschäftsführer, Sportlicher Leiter und Cheftrainer für den Frauenbereich tätig. Besagte Qualifikation gelang dabei recht souverän: Das von Schultze trainierte Team, das als norddeutscher Meister bereits in der Zwischenrunde Heimrecht genoss, zog mit zwei ungefährdeten Siegen gegen Rot-Weiss Köln und den Wiesbadener THC ins Halbfinale ein. Dort trifft der BHC nun am Sonnabend um 14.30 Uhr auf den Berliner HC, bereits um 12 Uhr stehen sich Uhlenhorst Mülheim und der Club Raffelberg im West-Duell gegenüber. Das Finale findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt.

Für zwei weitere Nachwuchsmannschaften des BHC haben sich die Endrundenhoffnungen derweil nicht erfüllt. Die Mädchen A um Coach Max Johannsen mussten sich im Achtelfinale dem späteren Gruppensieger Düsseldorfer HC mit 0:2 beugen und verloren tags darauf auch das Platzierungsspiel gegen den Münchner SC (0:4), die Knaben A um Trainer Sebastian Bruns wiederum gewannen zunächst ihre Achtelfinalpartie gegen den gastgebenden HC Ludwigsburg mit 2:0, verpassten dann aber durch ein 2:4 gegen Köln den Sprung unter die besten vier.

Während die Feldsaison für Mädchen und Knaben A des Bremer HC damit also beendet ist, gibt es für die weibliche Jugend B mit der Endrundenteilnahme noch einen Nachschlag der besonderen Art. Den Grundstein dafür legte das Team um Mannschaftsführerin Lena Frerichs zunächst mit einem 6:4 (4:0)-Erfolg gegen Köln, wobei der BHC nach zwei Toren von Johanna Mühl und vier Treffern von Frerichs (davon drei vom Siebenmeterpunkt) bereits mit 6:0 in Front lag, dann aber Kräfte für das Viertelfinale am folgenden Tag sparte.

„Das war ein reifer Auftritt“, fand der Trainer, der sein personell zunächst dezimiertes Team in der Runde der letzten acht noch mit gleich fünf Spielerinnen verstärken konnte, die tags zuvor mit den Mädchen A in der K.-o.-Phase gescheitert waren. Und das sollte sich bemerkbar machen: Mit 6:0 setzte sich der BHC im Viertelfinale gegen den Wiesbadener THC durch; die Treffer erzielten Rosalie Blietz (2), Jun Zielo, Finja Maitin, Maya Maitin und Lena Frerichs. Apropos Blietz: Die Doppeltorschützin gehört ebenso wie ihre Teamkameradinnen Frerichs, Johanna Mühl und Greta Schulze dem aktuellen U 16-Nationalkader des Deutschen Hockey-Bundes an. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass der BHC in der Partie gegen Wiesbaden gleich neun (!) Spielerinnen im Aufgebot hatte, die Ende Februar dieses Jahres bei den Mädchen A die deutsche Hallen-Meisterschaft gewonnen haben. Sie wissen also, wie es sich anfühlt, den Blauen Wimpel als Trophäe in Händen zu halten. Ein gutes Omen fürs Wochenende?