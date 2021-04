Zurück im Spiel: Thomas Horsch, der bis zur Trennung Florian Kohfeldts Assistent bei den Männern war, ist ab sofort Werders Frauen-Trainer. (Martin Ewert/nordphoto)

Es war der 1. April, aber es war natürlich kein Aprilscherz. Der SV Werder Bremen teilte mit, dass Alexander Kluge mit sofortiger Wirkung aufhört, die Bundesliga-Fußballerinnen des Klubs zu betreuen. Dass er in den Nachwuchsbereich zurückkehrt und dass stattdessen, zunächst mal bis zum Saisonende, Thomas Horsch die erste Damen übernimmt. Wie praktisch, durfte man denken: Thomas Horsch, von dem sich Werder im vergangenen Sommer getrennt hatte, wird ja bis zum Sommer 2021 noch vom Klub bezahlt. Und: Wie überraschend, durfte man zugleich denken. Denn Thomas Horsch war bis zu besagter Trennung der Co-Trainer von Florian Kohfeldt. Männer-Trainer wird Frauen-Trainer. Kommt auf Bundesliga-Ebene auch nicht so häufig vor.

Etwas genauer betrachtet, wird die Verwunderung etwas kleiner. Der Bremer Thomas Horsch, 52 Jahre mittlerweile, ist zuvor vom Frauen- zum Männer-Training gewechselt. Er war beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angestellt. Im Verband hatte er, bevor er vor rund vier Jahren zum SV Werder wechselte, als Stützpunktkoordinator gearbeitet. Er war Torwarttrainer der deutschen U17-Juniorinnen, die 2016 den EM-Titel errungen hatten. „Er ist etabliert in der Szene, er hat einen guten Namen“, sagt Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald. Außerdem kennt er den amtierenden Vereinspräsidenten seit ewigen Zeiten.

Hubertus Hess-Grunewald und Thomas Horsch verbindet nicht nur, dass sie beide in Findorff wohnen und fast Nachbarn sind. „Er hat einst beim VfL 07 meinen Sohn trainiert“, sagt der Werder-Funktionär über den Werder-Angestellten. Hess-Grunewald kann auch Argumente vorbringen, dass die Verpflichtung des Kohfeldt-Assistenten als Damen-Trainer keine Schnapsidee gewesen ist. Oder, nun ja: kein Aprilscherz. „Wir haben schon 2016 mit Thomas verhandelt“, sagt Hubertus Hess-Grunewald. Verhandelt über die Position des Cheftrainers für die Frauen.

Werder suchte damals jemanden, der das Amt von Chadia Freyhat übernimmt, die aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen konnte. Schließlich wurde Steffen Rau ihr Nachfolger. Ein Engagement von Thomas Horsch kam vor allem auch deswegen nicht zustande, so schildert es sein Findorffer Fast-Nachbar, weil dieser beim DFB einen unbefristeten Vertrag besaß. „Wir haben ihm nur einen Zwei-Jahres-Vertrag bieten können“, sagt Hess-Grunewald.

Ein Jahr später landete Thomas Horsch dann doch beim SV Werder - und noch ein paar Jahre später ist er nun auch in der einst zu verhandelnden Position gelandet. „Wir haben uns sehr gefreut, er hat ohne zu zögern zugesagt“, sagt Werders Präsident, „das spricht für ihn.“ Er könne sich durchaus vorstellen, dass es ein längerfristiges Engagement über das Saisonende hinaus werden könnte. „Ich schließe da nichts aus“, sagt Hubertus Hess-Grunewald.

Thomas Horsch selbst wollte bislang in der Öffentlichkeit erst mal nichts sagen. Seit Ostern arbeitet er mit der Mannschaft, die so etwas wie ein Déjà-vu vermeiden will. Auch 2019 sah es in der Bundesliga lange nach Klassenerhalt aus, ehe ganz am Ende doch noch der Abstieg folgte. Fünf Spieltage vor dem Ende beträgt Werders Vorsprung auf die Abstiegsränge aktuell noch fünf Punkte. Zuletzt hatte das von Alexander Kluge geführte Team zweimal verloren. Am Sonntag geht es gegen Bayer Leverkusen, ehe die brisanten Duelle gegen die Kellerkinder SC Sand und MSV Duisburg anstehen. Thomas Horsch muss liefern.