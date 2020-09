Lennard Kämna (Bildmitte, mit grünem Helm) erlebte einen schmerzhaften Auftakt bei der Tour de France. (Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa)

Fans und Anhang von Lennard Kämna dürfen aufatmen. Beim Etappensieg des Norwegers Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) zum Auftakt der 107. Tour de France mit Start und Ziel in Nizza war der in Bremen heimische Radprofi vom Team Bora-­Hansgrohe am Sonnabend gleich in zwei Stürze verwickelt, gab im Anschluss aber umgehend Entwarnung: alles okay!

Kämna kam mit dem Hauptfeld ins Ziel auf der Promenade des Anglais, Trikot und Hose lädiert, ansonsten aber weitgehend unversehrt. „Diese schwierige Sprintetappe war nicht sein Terrain“, sagt Experte Erik Weispfennig. Eine Etappe über 156 Kilometer, die zwischenzeitlich von starkem Regen und vielen Stürzen auf dem nassen und sehr rutschigen Asphalt geprägt war. „So etwas will man nicht sehen, es gehört aber leider dazu“, sagt Weispfennig. Zudem sei das Fahrerfeld spürbar nervös gewesen, „das wird uns wohl noch die ganze erste Woche begleiten“.

An diesem Sonntag, sagt Weispfennig, „wird man Lennard bestimmt häufiger vorne sehen“. Die zweite Etappe über 186 Kilometer rund um Nizza beinhaltet unter anderem zwei Anstiege der ersten Kategorie, darunter der 1607 Meter hohe Col de Turini mit durchschnittlich 7,3 Prozent Steigung. Die bergige Etappe käme Kämna und der deutschen Tourhoffnung Emanuel Buchmann aber sicherlich entgegen. „Da wird man schon sehen können, wie gut sie drauf sind“, sagt Weispfennig.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.