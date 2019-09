Es läuft, trotz leichter Startschwierigkeiten: Werder-Sprinter Said Gilani darf bei der WM zum zweiten Mal in Folge für Afghanistan antreten. (Frank Thomas Koch)

Die ersten Meter müssen sitzen. Said Gilani weiß das, er hat das unzählige Male trainiert. Wenn der Startschuss fällt, drückt er sich vom Boden ab, den Blick nach vorne auf die 100-Meter-Bahn gerichtet. Die ersten drei Schritte setzt er flach. Erst dann, sagt Gilani, wenn seine Schritte länger werden und der Körper aufrecht ist, schaltet der Kopf ab – und seine Beine machen den Rest wie von selbst.

So, hofft Gilani, soll es in der kommenden Woche in Katar laufen. Dann wird der 23-Jährige, der neben dem deutschen auch den afghanischen Pass besitzt und der bei Werder Bremen eigentlich Zehnkämpfer ist, bei der Leichtathletik-WM die 100 Meter sprinten. Am Dienstag geht es per Flieger nach Doha, der Hauptstadt Katars. Dort, wo in etwa so viele Menschen wie in Bremen leben, wird die WM am Freitagmittag eröffnet. Eine Stunde später, um 14.35 Uhr deutscher Zeit, stellt sich Gilani an die Startlinie. Bei 42 Grad. Vor 50 000 Menschen. Für Afghanistan.

So sah der Plan bis vergangenen Sonntag aus. Dann erreicht ihn ein Anruf aus Afghanistan. Der Präsident des afghanischen Leichtathletikverbands ist dran, Gilani kann vielleicht nicht zur WM fahren, heißt es. Die Worte klingen weit weg für Gilani, nicht nur, weil der Mann am anderen Ende der Leitung 5000 Kilometer entfernt ist. Gilani muss mehrfach nachfragen, um zu verstehen. Man habe die Frist für die Unterlagen verpennt, hört er. Ein einfacher Formfehler. Vielleicht, hofft Gilani, ist es ja nur eine Kleinigkeit, die fehlt. Wird schon irgendwie passen.

Doch es passt nicht, zumindest noch nicht. Als der zweite Anruf kommt, ist es Dienstagmorgen, Gilani sitzt gerade beim Frühstück. „Du wirst nicht zur WM fahren“, hört er die Stimme des Präsidenten sagen. Statt ins 6000 Kilometer entfernte Doha zu fliegen, muss er in Sellstedt bleiben, seinem Zuhause, ein Örtchen mit knapp 2000 Einwohnern im Osten Bremerhavens. Sollte der Traum von der WM-Teilnahme wirklich ausgeträumt sein?

Erstmal klarkommen

Gilani ist frustriert und verwirrt, als er das alles am Dienstagnachmittag bei einem Treffen erzählt. Eigentlich sollte er jetzt trainieren. Stattdessen sitzt er in einem Café, nippt verhalten an einem Glas Wasser. Das Training hat er für diesen Tag abgesagt. „Um erst mal klarzukommen“, sagt er. Das ganze Hin und Her ist belastend.

Gilani will seinen Traum weiterleben. Dass er für Afghanistan starten soll, weiß er seit einer Woche. „Pack deine Tasche“, steht in der Mail, die ihn am 12. September vom afghanischen Leichtathletikverband erreicht, „buch einen Flug, du fährst nach Katar.“ Er habe das gar nicht fassen können, sagt Gilani. „Was für ein Wahnsinn.“ Es wäre seine zweite WM in Folge. Schon 2017 war er in London über die 100 Meter an den Start gegangen.

Dazu verholfen hat ihm jeweils eine Wildcard. Denn mit seiner Bestzeit, 11,13 Sekunden, bräuchte Gilani streng genommen gar nicht anzutreten. Schon in London ist ihm die Konkurrenz davongelaufen. Er profitiert von einer Regel, nach der seine Zeit keine Rolle spielt: Damit bei der WM jedes Land vertreten ist – also auch Nationen wie Afghanistan, die die Normen nicht geknackt hatten –, werden Wildcards verteilt. Afghanistan hat eine für die 100 Meter bekommen und sich aus einer Gruppe von fünf möglichen Startern für Gilani entschieden. Für den Werderaner hieß das: Trainingsplan umstellen, Fokus auf die 100 Meter und durchziehen.

„Mir geht es um Afghanistan“

Warum er starten würde, obwohl er im Prinzip keine Chance hat? Gilani ist einer, für den Dabeisein allein schon alles ist. Er will die Teilnahme locker sehen, sagt er, sich nicht verrückt machen. „Mein Ziel ist einfach, mein Bestes zu geben.“ Und das Land, aus dem sein Vater kommt, bestmöglich zu vertreten. Den Moment, als er 2017 im Stadion in London einlief, die Landesfahne von Afghanistan auf der Brust, wird Gilani nie vergessen, sagt er. „Mir geht es nicht um Medaillen. Mir geht es um Afghanistan.“

Verwandte erzählen Gilani, wie schlimm die Lage dort momentan ist. Viele von ihnen leben in der Hauptstadt Kabul, Gilani hat sie zuletzt vor drei Jahren besucht, „zu gefährlich“. Es werden Anschläge verübt, auch diese Woche hat es mehrere gegeben. Sie haben das gesamte Stromnetz lahmgelegt. „Da gehen Formulare für die WM halt unter, ist ja auch völlig klar“, sagt Gilani. Er sagt, er wolle weitertrainieren, so als würde er am kommenden Dienstag nach Doha fliegen. Irgendwie will er da trotzdem dran glauben.

Am Mittwoch dann die Wende, das Chaos hat ein Ende. Er darf nach Doha fliegen, schreibt ihm die International Association of Athletics Federations hochoffiziell. „Ich bin so froh, dass es mit der WM kurz vor knapp doch noch klappt“, sagt Gilani. Es läuft also, trotz Startschwierigkeiten. Nun, weiß er, muss er richtig Gas geben. Beim Start, aber auch danach. Mit seinen 1,94 Metern ist Gilani eh einer, der über die letzten Meter kommt.

Zur Sache

Leichtathletik-WM 2019

Die 17. Auflage der Leichtathletik-WM wird vom 27. September bis 6. Oktober in Doha ausgetragen. Die Wettkämpfe in der Hauptstadt Katars werden im und um das klimatisierte Khalifa-Stadion stattfinden. Nach den starken Auftritten bei der EM 2018 in Berlin werden der deutschen Mannschaft gute Medaillenchancen eingeräumt. Deutschland wird mit 71 Athletinnen und Athleten vertreten sein. Afghanistan nur mit einem – Said Gilani.