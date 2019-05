Manager Jörg Bender (Thorin Mentrup)

Bremen. Die Bremen-Liga 2018/2019 ist Geschichte: Im Bremer SV wurde ein neuer Meister gefunden, die Teams des OSC Bremerhaven und des KSV Vatan Sport müssen nach insgesamt 240 Spielen in die Landesliga absteigen. Daneben gab es allerdings noch einige andere, sehr bemerkenswerte Aspekte.

Die positive Überraschung

Man muss man nicht lange nach ihr suchen – sie steht ja ziemlich weit oben, diese SFL Bremerhaven. Dem Aufsteiger war angesichts einer seit Jahren gewachsenen Elf zwar eine ordentliche Rolle zugetraut worden. Dass die Sport Freizeit Leherheide aber derart lange oben mitmischen und schließlich den dritten Platz belegen würde, überraschte wohl alle Beteiligten. Auch Trainer Markus Klame. Der SFL-Coach betonte allerdings immer wieder: Sein Team habe sich den Erfolg durch harte Arbeit verdient. An Selbstbewusstsein mangelte es der SFL zudem von Anfang an nicht. „Das ist keine Momentaufnahme mehr“, hatte der Trainer bereits im Herbst der vergangenen Jahren betont. Er sollte Recht behalten. Der Grundstein zur überzeugenden Saison lag in einer kompakten Defensive. „Unsere Prämisse ist, defensiv gut zu stehen“, so Klame. Sein Team war mit 70 Treffern deutlich weniger erfolgreich als die meisten Konkurrenten, kassierte allerdings auch nur 37 Gegentore – und dieser Wert wird lediglich vom Bremer SV (12) und dem FC Oberneuland (18) unterboten.

Die negativen Überraschungen

Die Messlatte lag hoch, und deshalb war fast schon zu erwarten, dass der Brinkumer SV als Meister der letzten Spielzeit den ein oder anderen Platz verlieren würde. Aber gleich sieben sollten es dann doch nicht sein. „Viele sind froh, wenn die Saison vorbei ist“, meint Jörg Bender. Für den Manager des Tabellenachten kam „viel zusammen“ in den vergangenen Monaten, eine echte Seuchensaison eben. Ein Einstellungsproblem macht Bender indes nicht aus: „Die Spieler wollten es besser machen.“ Immerhin: Im Endspurt sicherte sich der Brinkumer SV die Qualifikation zum Hallenturnier im Dezember, und im BSC Hastedt (von Rang drei auf zehn) gibt es wenigstens ein weiteres Team, das ähnlich tief abstürzte. Übrigens: Der FC Oberneuland (2.), die SG Aumund-Vegesack (6.), die Leher TS (9.) und die BTS Neustadt (14.) brachten das Kunststück fertig, auf dem Platz des Vorjahres einzulaufen. Wirklich zufrieden werden damit aber allenfalls die SAV und die spät gerettete BTS sein.

Die Torjäger

In Ebrima Jobe (35) und Onur Uzun (30) stellt der FC Oberneuland die beiden besten Torschützen – kein Wunder, dass der Vizemeister als Tormaschine (139 Tore) deutlich mehr punkten kann als Meister Bremer SV (115). Doch die jungen Jobe (22) und Uzun (21) haben Begehrlichkeiten geweckt, derzeit bemühen sich zahlreiche Vereine um diese Spieler. „Ich gehe aber erst einmal davon aus, dass sie bei uns bleiben“, sagt FCO-Coach Kristian Arambasic. Es gehe schließlich nicht nur um den Wechsel in eine höherklassige Liga, sondern darum, den richtigen Verein für die Talente zu finden. Hinter dem Duo des FCO reiht sich Gökhan Yücel (27, LTS Bremerhaven) in die Schützenliste ein; dann folgt in Marcel Lück (25) der ersten Kicker des BSV. Auf den weiteren Plätzen: Saimir Dikollari (Brinkumer SV) und Herman Mulweme (TuS Schwachhausen) mit 21 Treffern sowie Vafing Jabateh (BSV) und Eduard Kimmel (SFL Bremerhaven) mit 20 Toren.

Die fairsten Mannschaften

Der Meister Bremer SV darf auch als fairste Mannschaft der Liga gelten, sammelte er in seinen 30 Punktspielen doch gerade 29 Gelbe und eine Rote Karte. Allerdings teilt sich der BSV den 1. Platz in der Fairnesswertung mit seinem Verfolger FC Oberneuland: Der Pokalsieger kassierte lediglich 28 Gelbe Karten, dafür aber zwei Platzverweise nach Gelb-Roten Karten. Die beiden Topmannschaften der Liga beweisen also: Sportlicher Erfolg setzt keine Fouls voraus. Ebenfalls auf einem guten Weg in Sachen Fairplay: Vatan Sport. Der Absteiger sammelte zwar 51 Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten und belegt deshalb lediglich den achten Platz in diesem Ranking. Er machte es insgesamt aber immer noch deutlich besser als in der katastrophalen Vorsaison. Nach einem Jahr mit Schlägereien untereinander, Spielabbruch und Passfälschung wurde es zuletzt doch ziemlich ruhig um die Gröpelinger. Aber das hatten sich die Verantwortlichen ja auch vorgenommen: Der sportliche Erfolg sollte hinter der Arbeit an einem vernünftigen Image zurücktreten – Vatan geht nun ohne Skandale in die Landesliga.

Die unfairste Mannschaften

Eigentlich müsste der BSV auch hier einen Platz einnehmen. Schließlich hatte sich der Titelträger im Saisonfinale ein grobes Foulspiel geleistet, als er beim 0:1 im bedeutungslosen Auswärtsspiel gegen Werder III nach einer unterirdischen Leistung doch noch die erste Saisonniederlage kassierte. In der Fairplay-Wertung unterstreichen die sieben Platzverweise (viermal Gelb-Rot, dreimal Rot) des Schlusslichts BSC Hastedt: Das Team der Deli-Brüder absolvierte eine sehr durchwachsene Saison. Zwar kassierte die BTS Neustadt ebenfalls zweimal Gelb-Rot und fünfmal Rot. Aber die Neustädter kassierten weniger Gelbe Karten (56) als der BSC (67) und belegen deshalb den drittletzten Rang des Rankings. Direkt vor den Hastedtern platziert sich mit der SFL Bremerhaven ein Team aus der erweiterten Spitzengruppe. Ihre 70 Gelben Karten (fünf Platzverweisen) machen dabei wohl deutlich: Manchmal erfordert defensive Stabilität offenbar einen hohen Preis.

Der Trainerwechsel

Tatsächlich, hier ist lediglich die Einzahl gefragt. Nach einer Spielzeit 2017/2018 mit diversen Umbesetzungen, kamen die 16 Mannschaften der Bremen-Liga in dieser Saison mit nur einem Trainerwechsel aus. Dabei war der Abgang von Issam Jaiibi bei Vatan Sport nicht einmal allein der schwierigen Situation des Verein geschuldet. „Ich habe ihm den Abschied nicht nahegelegt“, betonte Vatan-Sportchef Cengiz Cakir damals. Tatsächlich hatte sich der Trainer kurz zuvor einen Fußbruch zugezogen und stand zudem noch vom einem Umzug. Auch deshalb war er im Januar durch Turan Büyükata ersetzt worden.

Der Spielausschuss…

...ist sehr zufrieden. „Im Vergleich zum Vorjahr war das eine schöne und ruhige Saison“, sagt Jens Peters, der Ausschussvorsitzende. Das Gremium vermochte sich auf seine eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren: „Wir hatten keine Extra-Arbeit.“

Zur Sache

Redaktions-Tipp: Beim Meister daneben, beim Abstieg richtig

An der Spitze der Bremen-Liga ist es dann doch nicht ganz so gelaufen, wie die Redaktion des WESER-KURIER angenommen hat. Sie hatte vor der Saison im vergangenen Sommer einen Tipp darüber abgegeben, wie es in der höchsten Spielklasse im Bereich des Bremer Fußball-Verbandes denn aussehen könnte nach 30 Spielen. Der Bremer SV ist schließlich nicht wie angenommen Dritter, sondern Meister geworden, der FC Oberneuland ist nicht Meister, sondern Zweiter (und dafür aber Bremer Pokalsieger) geworden. Nun ja. Ganz starke Abweichungen gab es jedoch auch. So landeten der Brinkumer SV sowie der BSC Hastedt in der Abschlusstabelle um sechs Ränge schlechter als vorhergesagt, der Blumenthaler SV um vier Plätze besser. Und SFL Bremerhaven gar um neun Plätze weiter vorn. Dafür stimmte die Prophezeiung, wer denn in die Landesliga absteigt. Wenn auch in umgekehrter Platzierung hat es am Ende KSV Vatan Sport und OSC Bremerhaven erwischt, sie müssen den Platz räumen für die beiden Landesliga-Aufsteiger SV Hemelingen und den FC Union 60.