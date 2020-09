Akrobatische Aktion des Oberneulanders Onur Uzun, aber sein Team unterlag dem VfB Oldenburg mit 0:1. (Sven Peter/Hansepixx)

Der eine Trainer war richtig nervös. „Schiri, wie lange noch? Die drei Minuten sind um“, schrie Dario Fossi in der Nachspielzeit des Regionalliga-Fußballspiels zwischen dem FC Oberneuland und dem VfB Oldenburg auf den Platz am Vinnenweg. Zwar führte seine Mannschaft mit 1:0, befand sich also auf einem guten Weg zu drei Auswärtspunkten. Aber irgendwie hingen diese am seidenen Faden. Die Souveränität, die den VfB in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgezeichnet hatte, war dem Gästeteam längst abhanden gekommen – und das ließ Fossi unruhig an der Seitenlinie auf und ab wandern. Doch schon bald wurde der VfB-Coach erlöst und durfte wie seine Spieler die Hände in die Luft reißen. Das war eng.

Auf der anderen Seite herrschte Enttäuschung. Oberneulands Trainer Kristian Arambasic war ja nicht minder aktiv gewesen, hatte seine Mannschaft immer wieder gepusht und zum ersten Punkt in der neuen Liga treiben wollen. Es wurde nichts draus. Dabei war die Partie für den Bremer Trainer etwas ganz Besonderes. Vor rund sechs Jahren hatte Arambasic auf der Bank der Oldenburger gesessen – und wurde nach nur vier Monaten entlassen. Nun war der FCO-Coach „mega-heiß“ auf das Duell mit dem alten Verein: „Ich musste mir damals ja einige Sprüche anhören.“ Der Trainer war also recht angriffslustig in die Partie gegangen.

Für seine Mannschaft galt das zunächst nicht unbedingt. Die Anfangsminuten der Partie hatten jedenfalls dem Gast aus Oldenburg gehört. Der VfB besaß mehr Spielanteile, ließ allerdings die Präzision in seinen Offensivaktionen vermissen und blieb erst einmal ohne Torschuss. Den gab es auf der anderen Seite, und zwar durch einen ebenso spektakulären wie harmlosen Fallrückzieher von Onur Uzun (17.). Eine schöne Aktion war mit dem wohl artistischsten aller Torschüsse gleichwohl verbunden. Vielleicht hätte sie dem FCO auch Auftrieb und Sicherheit gegeben, wäre nicht zwei Minuten später die kalte Dusche gefolgt: Ohne Einwirkung des Gegners sackte Daniel Block plötzlich zusammen. Beim umgehend gegen Tom Trebin ausgewechselten Kapitän bestand danach der Verdacht einer schweren Knieverletzung. Es war kein Wunder, dass der Gastgeber nach diesem Schock ein paar Minuten brauchte, um einen neuen Anlauf auf ein ausgeglichenes Spiel zu nehmen.

Rund zehn Minuten später war es soweit: Nach einem Freistoß zog Uzun aus 25 Metern ab und zwang VfB-Keeper Pelle Boevink zu einer Parade. Sie führte zu einem Eckball, in dessen Anschluss Affemefuma Ifeadigo per Kopf nur knapp die FCO-Führung ausließ (29.). Diese lag auch in der Luft, als Kerem Sahan wenig später nach einer tollen Kombination aus 15 Metern nur knapp verpasste (29.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der VfB zwar immer noch ein Plus an Spielanteilen zu verzeichnen gehabt, die besseren Chancen lagen nun aber auf Seiten des FC Oberneuland. Insofern war es bitter, dass der Gastgeber ausgerechnet nach dieser Phase in Rückstand geriet – vielleicht kam es aber auch nicht ganz zufällig. Das Kontertor durch Rafael Brand vermochten die Oldenburger nämlich nur deshalb zu erzielen, weil ihnen der nun mutiger auftretende FC Oberneuland den nötigen Platz gelassen hatte.

Das ist eben die Krux in dieser Regionalliga: Geht die Offensivfreude zulasten der defensiven Ordnung, wird es schnell eng. Aber: Angesichts einer zweiten Halbzeit besaß der FC Oberneuland noch ausreichend Gelegenheit zum Ausgleich. Es gab auch durchaus Chancen, etwa durch die Fernschüsse von Karam Han (67.), Uzun (72.) und Kevin Köhler (78.). Aber diese wurden ebenso vergeben wie die größte Möglichkeit: Zwar lupfte Tim Kreutzträger den Ball bei einem Konter am weit vor dem Tor postierten VfB-Keeper Boevink vorbei – das Tor verpasste er dabei allerdings auch knapp (58.). Und unterm Strich machte der nun dominante FCO zu wenig aus den Möglichkeiten, die ihm ein mittlerweile recht fehlerhaft agierender Gast bot. Auch das dürfte eine der Lehren dieser Partie sein: Viele Chancen bekommt man in der Regionalliga nicht. Ein effektiver Umgang mit ihnen ist deshalb gerade für einen Aufsteiger eine sehr gute Idee.

Weitere Informationen

FC Oberneuland: Horsch – Sahan, Schoppenhauer (79. Ibrahimovic), Bauer, Tomety-Hemazro – Han, Block (19. Trebin) – Köhler, Uzun (84. Mazreku), Kreutzträger – Ifeadigo

VfB Oldenburg: Boevink – Engel, Deichmann, Siala (87. Kajubi), Knystock – Posipal, Schmidt – Lukowicz (76. Saka), Matern (68. Kaissis), Brand (63. Traore) – Wegner

Tor: 0:1 Brand (31.)

Schiedsrichter: Pötter (Stormarn) - Zuschauer: 276

Gelbe Karten: Sahan, Mazreku – Schmidt, Wegner