Werders Mittelfeldspieler Marin Pudic, der aus der Jugend des FC Bayern kam, im Zweikampf mit dem Lüneburger Can Düzel (rechts). (Oliver Baumgart/hansepixx)

Also jetzt Männerfußball. Gleich vier Werder-Spieler aus der U 23 standen am Sonnabend auf Platz 11 vor den knapp 500 Zuschauern erstmals in der Anfangsformation eines Pflichtspiels im Herrenbereich. Später wurden noch A-Jugendliche eingewechselt. Werders Ältester in diesem Regionalliga-Duell mit dem Lüneburger SK Hansa war 21 Jahre jung, damit wäre er beim Gegner zweitjüngster Akteur gewesen. „Männerfußball ist was ganz anderes“, sagte Werder-Kapitän Malte Karbstein. Er gehört quasi zu den Routiniers in der jungen Bremer Truppe. Er spielt doch tatsächlich bereits seine zweite Regionalliga-Saison mit der U 23 – und führte seine Mannschaft zu einem 1:0 gegen Lüneburg.

Drei Punkte zum Auftakt; sie waren nicht unverdient, und vor allem dienten sie als guter Mutmacher für die Saison, die gleich mit einer englischen Woche losgeht. Die Saison geht dazu auch mit einer personellen Zusammensetzung los, wie sie noch nie vorgekommen ist und womöglich auch nicht noch mal vorkommt. Einige Spieler sind mit den Profis ins Trainingslager nach Grassau gereist. Am Ende eines Wettkampf-Tages mit mehr als 30 Grad – und weit mehr als 30 Grad in der prallen Sonne auf Platz 11 – durften sich neben den drei Punkten über das Lob ihres Trainers freuen. „In Anbetracht der Jugend muss ich ihnen ein Kompliment zollen, „sagte Konrad Fünfstück, „da war ein Riesenwillen von allen zu sehen.“

Mehr zum Thema Werders U 23 startet in die Regionalliga Ein junges Unternehmen Werders U 23 steht vor dem Start in die neue Regionalligasaison. Das Team hat einen großen Umbruch ... mehr »

Das mit dem Willen war vom Anpfiff weg auch für den Laien sehr gut zu sehen. Wenn man vereinfachend die Bremer mal als Youngster und die Lüneburger als Alteingesessene bezeichnet, dann waren es die Youngster und nicht die Alteingesessenen, die sofort die Initiative ergriffen und den Takt auf dem Feld vorgaben. Das blieb nicht über die gesamten 90 Minuten so. Aber es galt für weite Strecken, vor allem in der ersten Halbzeit. Es passte jedenfalls, dass nach bereits vier Spielminuten das Tor fiel, das dann, mit dem Glück im Verbund, das Tor des Tages blieb. Und es passte auch zu diesem Nachmittag, dass am Tor in der Hauptsache Neulinge beteiligt waren. Henry Rorig hatte auf der rechten Seite von der Grundlinie aus Stürmer Luc Ihorst bedient. Dessen Schuss lenkte schließlich Florian Dietz ins Netz.

„Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte der Torschütze. Was nur allzu verständlich erscheint, nicht nur weil ein frühes Tor seit jeher wünschenswert ist im Fußball. Angesichts des Alles-ist-neu-Charakters und erst recht angesichts der Hitze war das eine prima Sache, gleich einen Vorsprung zu haben. „Sonst kann es auch schwierig werden“, sagte Dietz.

Matchplan: Ballbesitz

Sie hatten sich das richtiggehend vorgenommen, dass sie in das Spiel mit dem Motto gehen, das man am besten „Jugend forsch“ nennt. Auch Trainer Fünfstück bestätigte hinterher, dass so der Matchplan aussah: gleich ordentlich drauf. „Wir wollten den Ball haben und nicht hinter ihm her rennen“, sagte Kapitän Karbstein. Das sei ihnen bei den hohen Temperaturen als die beste Idee erschienen – und entspricht sowieso der Werder-Philosophie, die in Richtung Gestaltungs- statt Zerstörungsfußball geht.

Natürlich klappte das am Sonnabend nicht durchgehend wie im Lehrbuch. Natürlich rumpelte und ruckelte es auch. Und selbst die Lesart, dass der Sieg am seidenen Faden hing, wäre nicht aus dem Reich von Fake-News. Werders Torwart Luca Plogmann war zwar nicht oft gefordert, aber er war zweimal die auch sprichwörtlich allerletzte Rettung. Einmal parierte er reflexartig mit der Hand, einmal per Fuß. Und einmal, nach einer Stunde Spielzeit, rettete für ihn nach einem Kopfball des eingewechselten Lüneburgers Jonas Seidel der Pfosten. Was die klaren Torchancen anbelangt, hatte Werder nicht eben ein klares Plus erzielt.

Mehr zum Thema Fußball Deutliche Pleite gegen Werders U23 Der TB Uphusen hat im Rahmen der Badener Sportwoche ein Testspiel gegen die U23 des SV Werder ... mehr »

Das Spiel lässt aber auch eine andere Lesart zu. Ein Chancen-Minus für Werder war das ja auch nicht, auch wenn es nach der 26. Minute sehr lange dauerte, bis wieder richtig was los war im Lüneburger Strafraum. Doch wäre in jener 26. Minute, als nach einer Ecke der Ball schon fast im Tor lag, dem Führungstreffer das Bremer 2:0 gefolgt, „dann hätte

das Spiel eine ganz andere Drehung be­kommen“, sagte Fünfstück. Er habe jeden-

falls wenig gesehen, „wo die uns ausein­andergespielt haben“. Auch diesem Statement würden wohl die meisten Zuschauer zu­stimmen.

Mit einem angenehmen Gefühl in die Saison

So kann jetzt die forsche Jugend-Truppe, die gerne um die Meisterschaft und damit um den direkten Aufstieg in die 3. Liga mitspielen will, mit einem angenehmen Gefühl in die Saison gehen. Die Effekte eines auch vom Ergebnis her gelungenen Saisonauftakts mögen vielleicht überschätzt werden. Dass sie gar nichts bewirken, muss man aber nicht gleich annehmen. Werders Kaderschmiede kann jetzt im Sommer gleich mal das Punktekonto ordentlich auffüllen.

Das könnte dem Trainerteam des SV Werder die Entwicklungsarbeit erleichtern. Und eine gute Gruppendynamik erzeugen: Am Mittwoch geht es bereits zum Aufsteiger Heider SV, der sich in der Relegation zur Regionalliga auf für viele wundersame Weise gegen den Bremen-Liga-Meister Bremer SV durchgesetzt hatte. Am Sonntag folgt auf Platz 11 das nächste Heimspiel gegen den FC St. Pauli II. Siege im Fußball, sie sind durch nichts zu ersetzen, das gilt auch für diese jungen Leute, die nun auf Platz 11 ihr erstes Männer-Spiel gespielt haben.