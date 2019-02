Dennis Behrmann spielte sowohl am Kreis als auch im mittleren Rückraum gut auf und feierte mit der SV Grambke-Oslebshausen eine gelungene Heimpremiere. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Der Aufwand sollte sich lohnen, da die Gelb-Blauen mit dem 31:28 (13:13)-Erfolg einen Heimspielauftakt nach Maß feierten. Es war aber einer der Kategorie Pflichtsieg, zumindest, wenn man die Klasse halten möchte. Daher konnte man die Erleichterung beim Gastgeber quer durch die gesamte Bank spüren. „Nach dem unglücklichen Auftakt in Beckdorf sind für uns diese beiden Punkte Gold wert“, jubelte Holger Langer. Moralisch ist so etwas zum Saisonstart sowieso ungemein wichtig“, stimmte ihm Marcel Hägermann zu.

Vorher hatten die Hausherren für eine Spannung gesorgt, die bei weitem nicht Not tat.

Bunt war die auf beiden Seiten äußerst engagiert geführte Partie gleich nach zweieinhalb Minuten losgegangen, als Sottrums Martin Jünemann nach einem Schlag ins Gesicht von Melvin Bülow sofort den roten Karton sah. Die Aktion wirkte jedoch eher unbeabsichtigt und das Bremer Nachwuchstalent war dabei etwas zu theatralisch zu Boden gegangen, sodass eine Zeitstrafe eigentlich ausgereicht hätte.

Gestützt auf die guten Paraden seines Torwarts Michael Mulinski setzte sich der SVGO auf 8:5 ab und hatte selbst beim 9:8 die Fäden in der Hand, bevor Igor Hergert eine Zeitstrafe kassierte und diese wegen Meckerns völlig unnötig auf vier Minuten verdoppelte. „Das kostet einen Extra-Obolus in die Mannschaftskasse“, kündigte Holger Langer an und der Geläuterte nickte zustimmend.

Die Niedersachsen nutzen die personelle Überlegenheit zur 12:10-Wende und starteten auch nach der Pause (13:13) als das bessere Team in die zweite Hälfte (18:14/36.). Weil die Bremer den Sottrumer Rückraumspieler Felix Lückert (10/3) nicht in den Griff bekamen und sich auch im Angriff viele überhastete Kapriolen leisteten. „Da hatten wir völlig den Faden verloren“, monierte Holger Langer den plötzlichen Kontrollverlust seines Teams im Angriff. Auf einmal zogen Melvin Bülow oder auch Sven Still völlig überhastet ab, dann wiederum scheiterte Dennis Behrmann mit einem Strafwurf am gegnerischen Keeper. „Es spricht aber für meine Mannschaft, dass sie sich diesmal wieder aus dem Tief befreit hat“, betonte Langer und freute sich über seine engagierte Verteidigung. „Endlich packt die einmal zu“, waren ihm die sechs dafür erhaltenen Zeitstrafen schnuppe.

Der Wechsel von Bastian Entelmann für Michael Mulinski im Tor und die Manndeckung durch Pascal Hinrichs bei Felix Lückert sorgten für die alles entscheidende Wende. Denn der TVS begann zu schwächeln, was auch an den Paraden von Entelmann direkt nach seiner Einwechslung lag. „Gottseidank lief es bei mir“, lachte der SVGO-Keeper zufrieden. Vorne glichen die Hausherren sogar teilweise in Unterzahl zum 18:18 aus und setzten sich nach dem 18:19 durch die Tore von Holger Langer, Melvin Bülow, Pascal Hinrichs und Dennis Behrmann (2) auf 23:19 ab (48.).

Der TV Sottrum kämpfte sich ein letztes Mal auf 26:28 an den Widersacher heran, danach zerstörten ein fulminanter Treffer von Dennis Behrmann, der sowohl am Kreis als auch im mittleren Rückraum gut auf spielte, unter die Lattenunterkante und ein Tor von Holger Langer zum 30:26 (58.) sämtliche Hoffnungen der Niedersachsen auf einen Punktgewinn. Am Sonnabend laufen die Gelb-Blauen um 16.30 Uhr beim Titelverteidiger VfL Fredenbeck III auf.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Entelmann; Hinrichs (11/7), Bülow (3), Still (4), Arkulary (2), Rüttjerott, Langer (4), Hanke, Hergert (2/2), Behrmann (5/1), Schmidt.