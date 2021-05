Erste Niederlage im Liga-Pokal: Der ATSV Habenhausen um Felix Meier verlor in Altenholz mit 26:27. (OLAF KOWALZIK)

Jetzt hat es auch den ATSV Habenhausen erwischt. Im vierten Spiel des Liga-Pokals Gruppe Nord mussten die Drittliga-Handballer die erste Niederlage quittieren. Das Team von Trainer Matthias Ruckh verlor beim heimstarken TSV Altenholz denkbar knapp mit 26:27 (13:12). „Das war mega ärgerlich“, sagte Ruckh. Ärgerlich vor allem deshalb, weil es die Bremer in der entscheidenden Phase versäumt hatten, in Überzahl die Weichen auf Sieg zu stellen. „Hier war für uns auf jeden Fall mindestens ein Punkt drin“, sagte Ruckh. Mit jetzt 4:4 Punkten bei noch zwei ausstehenden Heimspielen gegen Cloppenburg und die Zweitvertretung der Füchse Berlin ist Habenhausen zwar weiter im Rennen um den Einzug in den DHB-Pokal, Voraussetzung dafür wäre aber zunächst ein Heimerfolg gegen Cloppenburg. „Dann wird es spannend“, sagte Matthias Ruckh mit Blick auf die Tabellenkonstellation in der Siebener-Gruppe und die zwei zu vergebenen Pokaltickets.

Spannend war es auch in Altenholz, wo die Partie bis zur letzten Minute auf des Messers Schneide stand. Nach schwachem Beginn und einem 3:7-Rückstand nach einer Viertelstunde kam der ATSV besser ins Spiel. Der Gast minimierte die Zahl der Ballverluste, agierte im Angriff effektiver und holte gestützt auf einen abermals guten Torhüter Daniel Sommerfeld nach dem 6:10 (21.) Tor um Tor auf. Bjarne Budelmann stellte beim 10:11 den Anschluss wieder her, und Björn Wähmann und Janik Schluroff machten aus dem 11:12 eine 13:12-Pausenführung.

Nach Wiederbeginn lag Habenhausen über 15:13, 18:15 bis zum 22:20 vorn, versäumte es dann aber, in Überzahl den Vorsprung weiter auszubauen. Statt dessen kam Altenholz nicht nur zum erneuten Ausgleich, sondern ging auch erstmals wieder in Führung (23:22/53.). „Da haben wir das Spiel in den Sand gesetzt“, haderte Matthias Ruckh mit der aus Gästesicht vorentscheidenden Phase. In den Schlussminuten schenkten sich beide Teams nichts. Habenhausen ging durch den einzigen Treffer von Felix Meier beim 25:24 dreieinhalb Minuten vor dem Ende ein letztes Mal in Führung, dann konterte Altenholz zum 26:25. Björn Wähmann glich zwar noch einmal aus, doch der Gastgeber setzte schließlich vom Siebenmeterpunkt den Schlusspunkt zum 27:26-Endstand.

ATSV Habenhausen: Berdar, Sommerfeld - Fischer (1), B. Wähmann (5), Budelmann (9/5), Meier (1), J. Schluroff (3), L. Schluroff (5), Steffens, Rojahn, Hintke (2), Ahrens, Feller, Steghofer, Vulic.