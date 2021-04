Roland Klein von Tura Bremen wurde in das neue Verbandsprojekt der Deutschen Taekwondo-Union berufen. (Frank Thomas Koch)

Roland Klein ist jetzt 73. Und fit wie ein Turnschuh, so würde man das jedenfalls schwungvoll formulieren können. Aktiv ist er sowieso, in mehrfacher Hinsicht. Präsident des Bremer Taekwondo-Verbandes, Abteilungsleiter bei Tura, Vorstandsmitglied im Behindertensport-Verband Bremen. Sportler, Trainer, Macher. Neuerdings gehört er auch zum achtköpfigen Lenkungsausschuss der Deutschen Taekwondo-Union (DTU). Da gehört er auch hinein, darf man behaupten. Immerhin ist er seit ewigen Zeiten mittendrin statt nur dabei, und immerhin befasst sich das Gremium mit so etwas wie dem Überleben des Verbandes beziehungsweise des Sports, den er vertritt. „Wir brauchen neue Wege, sonst haben wir keine Chance.“ So sieht das Roland Klein.

Es geht um Fragen, die sich auch für andere kleinere Sportverbände anwenden ließen. Sind unsere Strukturen noch zeitgemäß? Wie wollen wir uns künftig aufstellen, was soll die Ausrichtung sein, damit wir wahrgenommen werden und ein passendes Angebot machen können? Vor knapp drei Jahrzehnten, 1992 bei den Spielen in Barcelona, betrat die vor allem in Korea sehr populäre Kampfsportart Taekwondo die olympische Bühne. Zunächst im Status Demonstrationssportart, ehe sie 2000 in Sydney ins reguläre Programm aufgenommen wurde. Soll Olympia, sollen Olympiamedaillen und also der Leistungssport der DTU-Fokus sein? Das Wichtigste sozusagen?

„Ich würde den Gesundheitssport in den Vordergrund stellen“, sagt Roland Klein. Er gibt zu, kein Olympia-Fan zu sein. Weltmeisterschaften, von denen er schon sieben erlebt hat, das ja, aber Olympia? Zu gigantisch, zu viel Geld. Klein findet es „absurd“, dass die Spiele in diesem Sommer trotz Pandemie durchgezogen werden sollen. Olympiamedaillen brächten zwar Fördermittel durch das Bundes-Innenministerium, würden den Verband aber auch viel kosten. Trainerstellen, Leistungszentren, Infrastruktur. Die Konkurrenz, vor allem aus Asien, ist erdrückend groß. Die deutschen Athleten haben seit Sydney zwei Medaillen geholt. Südkorea holte 19. Roland Klein, den man auf alle Fälle als leistungsbewussten Menschen bezeichnen sollte, ist eher ein Anhänger der Formel „Leistungssport in Maßen“. So drückt er das aus.

Sein Sport, dem er sich vor Jahrzehnten verschrieben hat, ist für ihn weit mehr als ein Wettkampf oder die Befähigung zur Selbstverteidigung. Er schult Beweglichkeit und Körpergefühl, er kann hinführen zu mehr Selbstdisziplin, mehr Selbstbewusstsein, mehr Achtung. Und vor allem: Er kann helfen, gesund zu bleiben. Gleichgewicht, erzählt Klein, das sei ein wichtiges Ding im Taekwondo-Training. Die bei älteren Menschen bisweilen fatale Kette Sturz - Oberschenkel-Halsbruch - Rollator ließe sich eher verhindern. Einst sei er im Verein schief angeguckt worden, als er den Bereich Gesundheitssport installieren und ausbauen wollte. Man sei doch ein Sportverein und keine Rehaklinik, ungefähr so sei der Tenor gewesen. Von den heute rund 2400 Tura-Mitgliedern seien inzwischen rund 1000 im Gesundheitssport aktiv, erzählt Klein nicht ohne Stolz. Und dass die vorwiegend nur ein wenig herumhampeln, stimme auch nicht. Der Ehrgeiz, auch mal einen Schwarzgurt zu schaffen, sei durchaus verbreitet.

Taekwondo neu denken, so könnte man sich das Mantra vorstellen, mit dem Roland Klein in den DTU-Lenkungsausschuss zieht, der aus drei Präsidiumsmitgliedern sowie fünf Chefs von Landesverbänden besteht. Taekwondo für alle, so könnte man sich Kleins Motto auch vorstellen. Der Sport sei für die Alten gut geeignet, um fit zu bleiben. Und für die Jungen, um fit zu werden. Auch wieder mit einer Portion Stolz erzählt: Es war einst Roland Kleins Bremen, wo - unter seiner aktiven Mithilfe - erstmals in Deutschland Judo und Taekwondo als Fächer im Abi-Leistungskurs zugelassen wurden.