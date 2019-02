Bremen ist eine gute Adresse: Auch die Volleyball-Nationalmannschaft der Herren macht regelmäßig in der ÖVB-Arena Station. In diesem Jahr wird der Bremer Verband 50 – und will dem Publikum im Jubiläumsjahr einige Höhepunkte bieten. (Kurth/NPH)

Wie er seinen 50. Geburtstag in diesem Jahr feiern will, hat Lars Thiemann nicht verraten. Gesprächiger wurde er jedoch, als es um den 50. Geburtstag des Bremer Volleyballverbandes ging. Vor allem, als es darum ging, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Gegründet am 14. Oktober 1969, haben die Volleyballer im Laufe der Jahre sportlich immer wieder für Furore in Bremen gesorgt. Unvergessen dabei das internationale Nationenturnier der Frauen, das 20 Jahre lang die besten Damen-Teams der Welt in die Stadthalle lockte. Zweimal kämpfte die deutsche Mannschaft dabei erfolgreich um die Olympia-Qualifikation, enthusiastisch unterstützt von den Zuschauern, die es vor Spannung teilweise von den Stühlen riss. „Dieses Turnier hat uns geprägt, es war unser Gesicht nach außen“, sagt Lars Thiemann, der Vorsitzende des Bremer Volleyballverbandes.

Doch auch ohne Nationenturnier hat sich in Bremen eine Volleyballszene gefestigt, sportlich wie auch auf der Zuschauerseite. Egal, welches Länderspiel Verbandschef Lars Thiemann regelmäßig in die ÖVB-Arena holt, die Begeisterung ist immer groß. Stolz ist Thiemann aber auch auf die Bremer Volleyballer, die es in die Nationalmannschaften oder Bundesligaklubs geschafft haben. So erinnert er an Jörg Nitsch, Jutta Weißenborn oder auch Malte Holschen.

Auch aktuell hat der Verband diverse Bremer Leistungsträger in seinen Reihen. Julian Hoyer beispielsweise, der U 18-Europameister, der auch schon in der Bundesliga spielt. Kim Behrens pritschte in der 1. und 2. Bundesliga, bevor sie im Beach-Volleyball international durchstartete. Niclas Thuernagel und Ole Sagajewski wurden 2015 Deutsche Beach-Volleyball-Meister der U 18. „Vor allem freut es mich, dass wir trotz bescheidener Mitteln kontinuierlich Talente hervorbringen“, betont Thiemann.

Der Vorsitzende war es dann auch, der die Annäherung des Bremer und Niedersächsischen Volleyballverbands nach längjährigen Streitigkeiten massiv vorangetrieben hat. „Ich denke, dass die Fusion am Ende gerade für die Aktiven eine gute Lösung ist, denn der gemeinsame Spielbetrieb stärkt alle.“ Mit diesem Zusammenschluss, der 2016 erfolgte, waren die Bremer Volleyballer Vorreiter für andere Sportverbände, die die Vorteile einer Kooperation schätzen gelernt haben.

Die spannende fünfzigjährige Geschichte des Bremer Volleyballverbandes soll sich, so der Vorsitzende, natürlich weiter erfolgreich entwickeln, aber zunächst einmal darf gefeiert werden. Dafür hat man sich im Vorstand eine Menge einfallen lassen. Das Programm steht zwar noch nicht in allen Punkten fest, doch einiges hat man bereits festgezurrt. „Wir lassen uns das Jubiläum etwas kosten, aber das tun wir gerne“, erklärt Lars Thiemann.

Die sportlichen Feierlichkeiten beginnen Ende April. Dann geht es mit dem Stadtmusikanten-Cup los. Schon jetzt haben sich 48 Teams in den Altersklassen U 12/ U13 sowie U 14 Jungen und Mädchen angemeldet. „Was besonders toll ist“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des BVV, Maike Uller-Fürst, „es kommen auch Teams aus Schweden, Holland und Polen“. In Kooperation mit Bremen 1860 wird auf dem Gelände des TV Bremen-Walle 1875 am 22. und 23. Juni ein Beach-Event folgen. Ein weiteres Highlight dürften zwei hochkarätige Freundschaftsspiele werden. Dabei könnten die Damen des TV Eiche Horn auf den Bundesligisten SSC Schwerin treffen, und bei den Herren soll der TV Baden gegen die Überraschungsmannschaft der 1. Bundesliga, die SVG Lüneburg, antreten. „Wir müssen allerdings noch mal genau besprechen, wann die Bundesligateams am besten Zeit haben“, erklärt Lars Thiemann.

Der Abschluss der Feierlichkeiten ist für Dezember geplant – aber nicht in der Halle. Snow-Volleyball wäre super, meint der BVV-Vorsitzende, aber auf Schnee könne man sich in Bremen ja leider nicht verlassen. Also könnte auch ein Adventssingen mit Volleyball-Hintergrund das Jubiläumsjahr beschließen. Genaues war Lars Thiemann noch nicht zu entlocken.