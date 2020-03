Ein Bild aus Zeiten vor der Coronakrise. „Manche Menschen müssen jetzt wieder lernen, was wirklich wichtig ist“, sagt Habenhausens Trainer Wilco Freund (Mitte). (Frank Koch)

Wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurfte, dass der Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, dann wird er in diesen Tagen erbracht: „Bis auf Weiteres, mindestens aber bis zum 14. April“ hatte der Bremer Fußball-Verband (BFV) den Spielbetrieb in der vergangenen Woche bereits ausgesetzt. Danach folgte eine entsprechende Allgemeinverfügung des Ordnungsamts, die eine Schließung aller Sportanlagen bis zum 19. April anordnet. Weil davon natürlich auch die Trainingseinheiten der Herren, Frauen, Senioren, Jugendlichen und Kinder betroffen sind, werden allein in Bremen 86 Klubs mit rund 1400 Mannschaften gerade zu einer Pause gezwungen.

Aber so wirklich interessiert das derzeit nicht mal die Verantwortlichen der Bremen-­Liga. „Es ist gerade unwichtig“, sagt Volker Fahlbusch, Trainer der BTS Neustadt, und sein Kollege Wilco Freund (Habenhauser FV) betont: „Fußball ist im Moment nicht relevant.“ So oder so ähnlich denken viele der Macher in der höchsten Bremer Spielklasse. Das hat auch der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes festgestellt. Und es macht ihn ein bisschen stolz, dass es weit und breit keine kritischen Stimmen zu den rigiden Maßnahmen gibt. „Ich finde es klasse, wie solidarisch alle mit der Situation umgehen“, sagt Björn Fecker.

Dabei würden ja gerade die aktuellen Temperaturen, mithin der Hinweis auf den zu erwartenden Frühling, die notwendigen Entbehrungen noch vergrößern. „Wir haben bestes Fußball-Wetter, sind mitten in der Saison, und dann legt dieses Virus alles lahm“, sagt Fecker, „das ist für alle Beteiligten eine ganz schwere Situation.“ Doch selbst wenn es dieser Tage so viele wichtigere Dinge gibt – irgendwie muss es weitergehen.

Es gilt, die Zeit zu überbrücken. Denn ein Team sich selbst zu überlassen, kommt für keinen Trainer in Frage. „Jeder hat einen Laufplan bekommen“, sagt Kristian Arambasic vom FC Oberneuland. Die Kicker des Bremen-­Liga-Spitzenreiters verfügen zudem über entsprechende Apps, die ihre Aktivitäten aufzeichnen. Die Ergebnisse gehen dann an Arambasic, der sie mithilfe einer Software auswertet. „Wir haben den Jungs mit auf den Weg gegeben, was sie tun können“, sagt Wilco Freund. Er arbeitet ebenfalls mit Laufplänen, die angesichts unterschiedlicher Intensität für die größtmögliche Erhaltung der Fitness sorgen sollen.

Beim FC Union 60 will sich Frank Dahlenberg in diesen Tagen noch mit dem Mannschaftsrat besprechen. Der Trainer geht allerdings auch davon aus, dass seine Spieler nun individuell trainieren werden: „Gar nichts tun, haut ja auch nicht hin.“ Der Wunsch, den körperlichen Zustand der Spieler auf einem bestmöglichen Niveau zu halten, ist also weit verbreitet. Dabei sind sich die Trainer gar nicht sicher, ob überhaupt noch einmal gespielt wird in der laufenden Spielzeit. „In zwei Wochen wird sich das nicht erledigt haben, vielleicht wäre ein vorzeitiges Saisonende sogar vernünftig“, sagt Volker Fahlbusch.

Wilco Freund meint, die Behörden würden wohl selbst bei einem Abklingen der Erkrankungen in einigen Wochen auf eine sichere Variante setzen: „Mit einer Zwischenlösung wäre womöglich Vieles wieder hinfällig.“ Für Kristian Arambasic ist nahezu „ausgeschlossen, dass wir noch mal in die Saison kommen“. Sein FC Oberneuland wäre von einem vorzeitigen Ende sogar doppelt betroffen. Schließlich möchte der FCO in der kommenden Saison eigentlich in der Regionalliga Nord antreten.

Aber wie soll eine Aufstiegsrunde ausgetragen werden, wenn nicht einmal die Teilnehmer aus den Oberligen in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ermittelt wurden? „Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll“, sagt Arambasic. Man könnte einen Funktionär fragen. Etwa Björn Fecker, der neben seinem Spitzenamt im BFV ja auch 1. Vizepräsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes ist. Aber was soll er antworten? „Im Moment wissen wir nicht, ob und wann wieder Fußball gespielt wird“, sagt Fecker. Es gäbe nun einmal keine „Grundlage für ein Szenario“. Wie auch angesichts der Dynamik, die mittlerweile mit dem Coronavirus verbunden ist?

Zu Beginn der vergangenen Woche hatte in Bremen noch eine Regel gegolten, nach der Veranstaltungen mit weniger als 1000 Zuschauern durchgeführt werden durften. „Da haben wir uns Gedanken über Bremen-Liga-Spitzenspiele und die Pokalhalbfinals gemacht“, erinnert sich Björn Fecker. Mittlerweile ist alles abgesagt. Der BFV setzte daneben auch seine eigenen Veranstaltungen wie Aus- und Fortbildungen oder die Maßnahmen der Landesauswahlen ab; zudem wurde die Geschäftsstelle geschlossen und ist nur noch telefonisch oder per Mail zu erreichen. „Die Ereignisse haben sich überschlagen“, sagt Fecker. Und: „Wir haben einfach keinen Plan B in dieser Situation.“

Aber immerhin hat der BFV-Präsident angesichts der umfassenden Solidarität eine positive Seite der Coronakrise entdeckt. Sie bietet deshalb womöglich auch eine Chance. „Wir müssen unser Leben nun einfach umstellen, und da ist das Soziale extrem wichtig“, findet Kristian Arambasic. Und Wilco Freund erinnert an die Verantwortung, die jeder Einzelne in diesen Tagen trägt: „Manche Menschen müssen jetzt wieder lernen, was wirklich wichtig ist.“