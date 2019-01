Andreas Brenneke: Wir haben damit zu kämpfen, dass die Sportart negativ bewertet wird. In dem Moment, wo etwas mit einer Waffe passiert, heißt es immer erst einmal, das war ein Sportschütze. Davon distanzieren wir uns. Wer so etwas macht, ist kein Sportschütze.

Was ganz schwierig ist, dass man Sponsoren bekommt. Unser Schießsport ist schon sehr teuer, von der Ausstattung, von den Fahrten und was sonst noch dazugehört.

Ja, das ist schon schwierig, Unterstützer zu finden. Viele sagen, so etwas in der Richtung machen wir nicht. Oder es werden die Sportarten unterstützt, die mehr Einfluss haben, wie zum Beispiel Fußball. Aber eben kein Sportschützenverein. Wenn wir nachfragen, gibt es überwiegend Absagen. Man hat mal den Maler um die Ecke oder jemanden aus dem Bekanntenkreis, der etwas gibt. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die 2. Bundesliga ist noch eine Liga, wo man sich das erlauben kann. Unsere Schützen bezahlen fast alles selbst. Der Verein übernimmt die Startgebühr und die Kaution, die für die Teilnahme am Ligabetrieb bezahlt werden müssen.

Wir haben einen Grundstock von neun Schützen aus Bremen und dem Umland. Aber wir gucken auch, wer passt rein und wie kann man sich noch verstärken. Das sind auch Sportler aus dem Ausland, wie etwa den Niederlanden oder Dänemark. Für uns zu starten ist für diese Schützen sehr attraktiv, weil Deutschland das beste Ligasystem hat.

Anfang Dezember haben wir unseren ersten Heimwettkampf ausgerichtet.

Das ist ein großer Aufwand, zumal wir das alles in unserer Freizeit machen. Die Vorbereitung hat etwa eine Woche gedauert. Da war ich jeden Tag zwischen drei und vier Stunden auf dem Schießstand, denn die Anlage muss in Ordnung sein und das Licht sowie die Technik müssen stimmen. Wir haben 40 Mitglieder und sind damit kein großer Verein. Da muss jeder mit anpacken. Einer schmiert dann die Brötchen, der andere kocht eine Suppe. Da läuft alles komplett in Eigenregie.

Die 1. Bundesliga ist für uns kein Thema. Die Kosten sind sehr hoch, man braucht pro Saison ein Budget von 8000 Euro aufwärts, um am Ligabetrieb teilnehmen zu können. Dafür gibt es im Norden zu wenig Sponsoren.

Zur Person

Andreas Brenneke (50) ist Vorsitzender der Bremer Sportschützen und leitet die 2. Bundesliga-Mannschaft des Vereins. Den Aufsteig schafften sie im vergangenen Jahr, aktuell belegt die Mannschaft den vierten Tabellenplatz.