Lennard Kämna (Franck Faugere/dpa)

Er habe am Sonntag zusammen mit Bekannten die Tour geschaut, erzählt Erik Weispfennig. Dann war die Tour vorbei, und dann habe einer der Bekannten gefragt: „Und was gucken wir ab Dienstag?“ Die 107. Tour hat gefallen, mehr, als viele es angenommen hatten zuvor. Er hätte es auch nicht erwartet, dass die Tour so gut läuft, ohne Skandale, ohne Chaos, ohne abrupten Abbruch wegen eines Infektionsherdes, gestand Weispfennig. Man könne daran sehen, dass das System, die Sportler in einer Art Blase zu lassen, funktionieren kann. „Es war eine tolle Tour“, sagt der Sixdays-Sportchef. Dass Lennard Kämna, der die Tour auf Rang 30 beendete, der beste Deutsche war und den einen ersehnten Etappensieg für sein Team Bora-Hansgrohe beziehungsweise für Deutschland holte, wurde aus hiesiger Sicht zu einem besonderen Merkmal der Frankreich-Rundfahrt, an die fast nahtlos die Weltmeisterschaften in Imola anschließen. Lennard Kämna wird dort nicht starten. Erik Weispfennig sagt als Verbandsfunktionär: „Klar hätten wir Lennard gern dabei gehabt.“ Als ehemaliger Sportler sagt Erik Weispfennig: „Die Entscheidung des Teams, ihn zu schonen, ist richtig. Ich kann sie total verstehen.“

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.