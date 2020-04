Schwachhausens Berkan Yildirim (l., im Zweikampf mit Oberneulands Timo Dressler) ist einer der Spieler, die Benjamin Eta gerne mit zum Bremer SV nehmen möchte für die kommende Saison. (Frank Thomas Koch)

Wie es weitergeht, ist offen. Aber wenn der FC Oberneuland noch einmal in der Bremen-Liga antritt, dann ohne Leon Krämer (20) und Umut Ercan (19). Sie wurden nämlich vorzeitig aus dem Kader gestrichen. „Ihre berufliche Situation hat nicht zugelassen, den Weg mit uns weiterzugehen“, sagt FCO-Coach Kristian Arambasic. Die beiden Kicker hätten seit Jahresbeginn zahlreiche Einheiten verpasst und den Anschluss verloren. „Das war ein großes Problem, und nun haben wir die Reißleine gezogen“, so Arambasic. Zu den Stammkräften hatten Krämer (fünf Einsätze) und Ercan (vier) nicht gezählt.

Eigentlich schien die Sache bereits beschlossen zu sein: Nachdem Benjamin Eta im Januar seinen Wechsel vom TuS Schwachhausen zum Bremer SV bekannt gegeben hatte, wurde allgemein erwartet, dass er seinen Innenverteidiger Sven Waldschmidt mitnimmt zum Panzenberg. Allerdings: Diesmal lag die Allgemeinheit falsch. Denn Waldschmidt wird in Schwachhausen bleiben. „Ich freue mich tierisch, er ist eine absolute Größe“, sagt Abteilungsleiter Christof Frankowski. Überhaupt sei man schon relativ weit mit dem Kader der kommenden Saison, der dann von Neu-Trainer Denis Spitzer (vom Blumenthaler SV) trainiert wird. Daneben ist Benjamin Eta aber offenbar nach wie vor daran interessiert, den ein oder anderen ihm gut bekannten Spieler vom TuS zum Bremer SV zu lotsen. Nach Informationen des WESER-KURIER stehen dabei Herman Mulweme, Berkan Yildirim und Max Falldorf im Fokus des Trainers. Allerdings sind mittlerweile auch einige andere Vereine dran an diesen Kickern – ein Selbstgänger ist also nicht zu erwarten.

Über Bremen-Nord in die weite Welt des Fußballs? Die U 15 des Blumenthaler SV sorgt als Tabellenvierter der Regionalliga Nord derzeit für Furore – und damit rücken auch ihre Kicker in den Fokus der deutschen Leistungszentren. Die Zwillinge Marsel und Patrik Zrnic, beide als Defensivspieler aktiv, absolvierten vor einigen Wochen jedenfalls gemeinsame Probetrainings beim Hamburger SV und dem FC St. Pauli. „Sie haben die richtige Einstellung, Leidenschaft und Disziplin. Und sie ordnen dem Fußball alles unter“, sagt Peter Moussalli, Blumenthaler Präsident und zugleich Trainer der Zrnic‘. Er räumt den Zwillingen folglich eine „gute Chance“ auf dem Weg in den höherklassigen Fußball ein. Einem großen Verein gehörten die beiden 14-Jährigen allerdings bereits an: Bis zum vergangenen Sommer kickten sie in der 4. C-Jugend des SV Werder Bremen. Weil ihnen damals eine grün-weiße Perspektive fehlte, ging es nach einem Sichtungstraining zum Blumenthaler SV. Nun besteht aber offenbar auch die Möglichkeit zu einer Rückkehr – Werder ist nämlich interessiert. „Sie sind durch tolle Leistungen in unser Blickfeld zurückgekehrt“, sagt Nachwuchsdirektor Björn Schierenbeck.

Er zählt mittlerweile zu den sportlichen Topveranstaltungen der Stadt: Vom 29. Juni bis zum 4. Juli sollte der One Nation Cup mal wieder in der Pauliner Marsch ausgetragen werden. Aber wie so viele andere Turniere auch, wurde der U 15-Wettbewerb nun abgesagt. „Es ist, wie es ist“, sagt Orga-Leiter Ulli Barde. Natürlich seien die insgesamt zwölf Mädchen- und Jungsmannschaften sehr enttäuscht. Aber überrascht wäre niemand gewesen, und so machte Barde „bei allen viel Verständnis“ aus. Die teilnehmenden Teams wären aus allen Teilen der Welt gekommen, von jedem Kontinent. Doch ausfallen soll das Turnier nicht: Die sechste Auflage ist nun für 2021 geplant.

Weil niemand weiß, wie es weitergeht, ist auch die Austragung der Aufstiegsrunde in die Regionalliga ziemlich ungewiss. Sollte es jedoch zu den Spielen mit Teilnehmern aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein kommen, wäre der FC Oberneuland aber sicher dabei – er ist nämlich der einzige Bewerber aus Bremen. Die anderen Klubs entschieden sich wie der Tabellenzweite TuS Schwachhausen gegen eine Bewerbung. „Wir könnten die Regionalliga finanziell gar nicht wuppen“, sagt Schwachhausens Abteilungsleiter Christof Frankowski. „Wir müssten uns komplett neu aufstellen und unsere ganze Struktur verändern.“