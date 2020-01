Es ist ein wenig ruhig geworden um das Thema Kunstrasen auf deutschen Fußballplätzen. Wie berichtet, hatte ein angedachtes Verbot der Europäischen Union (EU) für Gummigranulat auf Kunstrasenplätzen im vergangenen Sommer für reichlich Verwirrung und Ärger bei deutschen und auch vielen Bremer Sportvereinen gesorgt. Denn wenn die EU wie geplant das Verbot, angedacht für das Jahr 2022, durchziehen würde, müssten nicht nur viele Plätze für viel Geld saniert werden. Nein, viele Sportstätten müssten wohl auch über einen unbekannten Zeitraum stillgelegt werden, denn solch eine Umrüstung von Gummigranulat auf Sandbefüllung ist innerhalb kurzer Zeit gar nicht möglich.

Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hatte deshalb als Vorsitzende der Sportministerkonferenz von der EU Übergangsfristen gefordert, wenn möglich bis ins Jahr 2028. „An der Haltung hat sich nichts geändert“, sagte Stahmann auf Nachfrage. „Außerdem werden wir wie bisher alle neu geschaffenen Kunstrasenplätze nicht mit Gummigranulat, sondern mit Sand befüllen.“

Noch ist allerdings nicht klar, ob die EU nach Verboten von Strohhalmen, Wattestäbchen oder Bestecken aus Plastik auch die Plastikgranulatfüllungen für Kunstrasenplätze untersagen will. Die Pläne gibt es, aber erst im kommenden Sommer will die EU-Kommission entscheiden, ob und wie diese dann auch konkret umgesetzt werden sollen. Das Bremer Sportamt ist da schon länger ein Vorreiter, seit 2011 werden neue Kunstrasenplätze grundsätzlich nicht mehr mit Gummigranulat befüllt. Die Sportdeputation stimmte in diesem Zusammenhang dem Umbau eines Rotgrandplatzes auf der Bezirkssportanlage Blockdiek zu. Dort wird für 790 000 Euro ein Kunstrasenplatz mit Sandbefüllung gebaut. Baubeginn soll bereits im Frühjahr sein, um mit den Arbeiten zügig und relativ wetterunabhängig voranzukommen.

Auch beim SC Borgfeld wird derzeit ein neuer Kunstrasenplatz gebaut – allerdings mit privaten Mitteln. Schon im vergangenen Jahr wurde ebenfalls mit eigenen Geldern ein Kunstrasenplatz renoviert und mit Sand befüllt. Die Spieler klagen zwar, dass der Untergrund weit weniger gut zu bespielen sei als ein Platz mit Gummigranulat, aber ein mögliches EU-Verbot interessiert die Borgfelder jetzt nicht mehr.

Beim FC Oberneuland gibt es ebenfalls einen vereinseigenen Kunstrasenplatz. „Wir haben im Herbst 2019 Experten zur Begutachtung auf der Anlage gehabt“, sagt Uwe Piehl, zweiter Vorsitzender des FCO. Es stehe eine Sand- oder Korkverfüllung unter Berücksichtigung von EU-Fördermitteln zur Disposition. Klappe das nicht, müsste der Verein von den Mitgliedern eine Umlage erheben. Es wird auf jeden Fall mit Kosten von bis zu 300 000 Euro gerechnet. Doch bevor der Kunstrasen angepackt wird, hat im FCO-Stadion das Licht Vorrang: derzeit wird an einer LED-Beleuchtung gearbeitet.

