Am Ball ist er nur noch gelegentlich: Jörg Amrhein, Fußballer und Ex-Trainer, ist seit Jahren auf vielen anderen Bühnen zu Hause. (fr)

Eine kurzen Moment überlegen muss er schon. Dafür kommt die Antwort umso bestimmter. „Klar bin ich noch Teil der Fußballszene“, sagt Jörg Amrhein. Der 50-Jährige findet: Man hört eigentlich nie auf, ein Fußballer zu sein. Streng genommen ist er das ja auch noch, tritt Amrhein doch in der 4. Herren des Habenhauser FV an, gemeinsam mit seinem Sohn Tim. Aber mittendrin im Geschehen ist er eben auch nicht mehr. Vorbei die Zeiten, als er beim TSV Lesum-Burgdamm, dem SC Weyhe, beim FC Oberneuland II, in Lahausen oder Syke auf der Bank saß. Bereits seit einigen Jahren setzt Jörg Amrhein nämlich einen anderen Schwerpunkt in seiner Freizeitgestaltung. Er arbeitet als Fotomodell, ist längst ein gut gebuchtes Gesicht, vertreten durch eine professionelle Agentur. Sie war es auch, die ihn für eine etwas andere Aufgabe buchte: An diesem Donnerstag (16.10 Uhr) ist Amrhein zu Gast in der ARD-Sendung „Das Quiz“ mit Jörg Pilawa, ebenfalls gemeinsam mit Sohn Tim.

„Ich hatte schon immer Bock, mich zu präsentieren“, sagt Amrhein. Er ist offen und kein Typ für unangebrachte Zurückhaltung. Seine blauen Augen waren mittlerweile in diversen Werbekampagnen zu sehen. Er verkörpert den Typen von nebenan ebenso erfolgreich wie Geschäftsleute oder Handwerker. Junggeblieben und kernig, so kommt Jörg Amrhein rüber. Ihm nimmt deshalb niemand ab, dass er eher zufällig an diese Jobs gekommen ist. Er wollte in die Öffentlichkeit – und er hat es geschafft.

Jörg Amrhein mit seinem Sohn Tim. (fr)

Über die Teilnahme am Quiz in dieser Woche sagt Amrhein: „Ich genieße das.“ Das soll allerdings nicht bedeuten, dass der aufgezeichnete TV-Auftritt ihm ausschließlich Vergnügen bereitete. Er war mit harter Arbeit verbunden. Schließlich mussten sich die Amrheins erst einmal gegen ein anderes Paar qualifizieren, um tatsächlich als Team die kniffligen Fragen von Jörg Pilawa beantworten und Geld gewinnen zu können. Ob das am Ende gelungen ist, darf Jörg Amrhein nicht verraten. Aber es hat ihm Spaß gemacht, so viel ist sicher.

Im Fernsehen hatte ja sowieso alles begonnen. „Mann oh Mann“: So hieß die Spielshow, die Amrhein in den 1990er-Jahren erstmals die Gelegenheit zum öffentlichen Auftritt gab. Zehn männliche Kandidaten mussten sich beweisen, bewertet ausschließlich von Frauen. Damals meldete sich gleich nach der Ausstrahlung jene Agentur, die noch heute Angebote für Jörg Amrhein einholt. Es folgten weitere Fernsehauftritte. So gewann der 50-Jährige die „Leuchte des Nordens“ und machte mit in Formaten wie „Traumjob“ oder „Cash“. Daneben wurde längst auch die Werbebranche aufmerksam. Also lieh Amrhein sein Gesicht bereits rund einem Dutzend Unternehmen, darunter ein Baumarkt, ein Fitnessstudio und der Hersteller von Hundefutter. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Aktivitäten sich nicht besonders gut vertragen mit einer Aufgabe im Amateurfußball. Zumal Jörg Amrhein ja noch eine Familie hat und als Beamter im Bauressort tätig ist.

Fast unmöglich wird die Arbeit auf der Bank einer Fußballmannschaft aber angesichts der neuesten Aufgabe. Seit vier Jahren ist Amrhein nämlich als Hochzeitsredner tätig – und wird dabei vor allem am Wochenende gebucht. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, sagt der umtriebige Allrounder. Seitdem er vor vielen Jahren Teile seiner Ausbildung im Standesamt absolvierte, ist er fasziniert von der feierlichen Stimmung am Tag der Tage: „Es gibt einfach nichts Schöneres.“

Auf den Fußballplätzen ist Jörg Amrhein trotzdem unterwegs, so oft es seine knappe Zeit zulässt. Im Sommer will er seine aktive Karriere allerdings beenden, dann muss Tim ohne seinen jung gebliebenen Vater auskommen – auf dem Platz. Für gemeinsame Unternehmungen wird das Duo dagegen weiterhin Zeit finden und irgendwann mal wieder am Abend unter die Leute gehen. Auch wenn es dabei selbst für Jörg Amrhein gelegentlich eng wird: „Ich höre manchmal: Entschuldigung, sind Sie nicht der Vater von Tim. Dann weiß ich, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen.“