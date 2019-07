Fabian Linne kann nicht bei der EM der U 20 in Schweden starten. (Frank Thomas Koch)

Wäre alles normal gelaufen, hätte Fabian Linne am Freitag den Vorlauf bestritten und an diesem Sonnabend das Halbfinale und Finale. Aber normal ist selten im Sport, und so ist der 18-Jährige Sprinter von Werder Bremen plötzlich nur noch Zuschauer, wenn die Konkurrenten um den Titel über 200 Meter bei der U 20-Europameisterschaft in Boras (Schweden) laufen. Eine Muskelverletzung stoppte Linne schon im ersten Training am vergangenen Dienstag. Der Bremer begab sich umgehend in ärztliche Behandlung beim Deutschen Leichtathletik-Verband, der Bundestrainer wartete mit einer endgültigen Entscheidung bis Mittwochabend – und erklärte einem enttäuschten Linne dann: Kein Start über 200 Meter, kein Start in der 100-Meter-Staffel. Die Europameisterschaften werden ohne den Bremer über die Bühne gehen.

Für Linne, der die U 20-EM im Vorfeld als den bislang größten Höhepunkt seiner Karriere bezeichnete, eine absolute Ernüchterung. „Fabian war schon geknickt“, sagt sein Heim-Trainer Andriy Wornart. Denn die Verletzung hat offenbar größere Folgen. Stand jetzt wird Linne auch die deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Ulm verpassen. „Und auch der Start bei den deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin ist noch nicht klar“, erklärt Wornart, der mit seinem Schützling in den vergangenen Tagen bis zu dreimal täglich telefonierte. Aber es gehe jetzt eben auch darum, mögliche Spätfolgen für Linne auszuschließen. Wornart weiter: „Der Bundestrainer hat sinngemäß gesagt, dass er Fabian wohl hätte laufen lassen, wenn es ein olympisches Finale gewesen wäre. Aber bei einem jungen Sprinter gelten andere Maßstäbe. Wir müssen darauf achten, dass Fabian möglich schnell wieder gesund und fit wird.“ Deshalb wird der 18-Jährige schon ab Dienstag Arzt- und Physio-Termine wahrnehmen, die Wornat für ihn bereits organisiert hat.

Die Woche in Schweden erlebt Linne jetzt als Zuschauer. Dabei war er mit großen Hoffnungen nach Schweden geflogen, wollte das 200-Meter-Finale erreichen und auch mit der 100-Meter-Staffel neue Bestmarken setzen. „Das war einfach Pech“, meinte sein Trainer am Freitag.