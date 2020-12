Glanzauftritte beim Deutschen Meister: Werders bester Tischtennis-Profi Mattias Falck. (Christina Kuhaupt)

Wieder nichts, wieder verloren. Wieder zurück von Saarbrücken nach Bremen, was um die sechs Stunden dauert, und wieder mit einer Niederlage. Wie vor einem halben Jahr, als das Tischtennis-Team des SV Werder im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft dem 1. FC Saarbrücken unterlag. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, die die Bremer Bundesliga-Niederlage vom Sonntag mit jener vom Juni besaß. Im Juni waren die Bremer schwuppdiwupp, und ohne einen Spannungsmoment setzen zu können, dem späteren Deutschen Meister mit 0:3 unterlegen gewesen. Diesmal wehrten sie sich mehr als zweieinhalb Stunden, sorgten für ordentlich Spannung und das Maximum an fünf Spielen, ehe der Sieg der Gastgeber und Favoriten zum 3:2 feststand.

Was vor allem an Mattias Falck lag. Werder hatte mit dem Schweden aus den Top Ten der Weltrangliste nicht nur nominell den herausragenden Einzelspieler des Tages gestellt. Falck war es auch am Tisch. Man dürfe ja nicht vergessen, sagte Werders Trainer Cristian Tamas, gegen wen da am Sonntag anzutreten war. Und er zählte auf: Gegen den amtierenden Deutschen Meister. Gegen das Team, das vor einer Woche den Tabellenführer Borussia Düsseldorf, angetreten mit Superspieler Timo Boll, mit 3:0 demontiert hatte. Gegen ein Team, das sich in Topform befinde und seinem Heimspiel in der Champions League entgegenfiebere. „Von Mattias war das eine Weltklasseleistung“, sagte Cristian Tamas. So habe Werder in den Einzel-Duellen zweimal ausgleichen und eine Entscheidung aufs Doppel verlegen können.

Falck, der den November auf Turnieren für die Weltelite in China verbracht hatte, zeigte in Saarbrücken, warum er zur Weltelite gehört. Er ließ sich vom deutschen Nationalspieler Patrick Franziska, dem er im Juni noch deutlich mit 0:3 unterlegen war, nur einen Satz abnehmen, spielte voller Angriffswucht und punktete immer wieder mit der Vorhand. Auch im Duell mit der Nummer eins des Gastgebers beeindruckte das schnelle und druckvolle Spiel des Schweden. Auch gegen den erfahrenen Chinesen Shang Kun gab er nur einen Satz ab, und diesen erst nach langer Gegenwehr. Nach diversen Matchbällen hüben wie drüben stand der Satzgewinn von Shang Kun erst nach dem Punkt zum 16:14 fest. Beim 11:2 im vierten Satz ließ Falck dem Elitemann auf der anderen Seite des Tisches nicht den Hauch einer Chance.

Mit seinen bemerkenswerten Auftritten hatte Werders Spitzenspieler jeweils wettgemacht, was an Rückstand für das Bremer Team entstanden war. Relativ einseitig waren die Partien von Kirill Gerassimenko gegen Shang Kun sowie von Marcelo Aguirre gegen Darko Jorgic verlaufen. Sie hatten jeweils nur etwas mehr als eine Viertelstunde gedauert und konnten jeweils schnell mit 3:0 nach Sätzen als Punkte für Saarbrücken verbucht werden. Nur einmal hatte es überhaupt eine erwähnenswerte Bremer Führung gegeben. Kirill Gerassimenko brachte es im dritten Satz gegen Shang Kun auf einen Vorsprung von immerhin 7:4, ehe alle folgenden sieben Ballwechsel zum Punkt des Gegners führten und die Partie entschieden war. Mattias Falck blieb an diesem Tag der einzige Bremer, der Sätze für sich entscheiden konnte.

So deutlich, wie sich das dritte Bremer 0:3 an diesem Tag anhört, so sehr unterschied es sich von den ersten beiden. Dass im abschließenden Doppel auch Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs gegen Patrick Franziska und Tomas Polansky chancenlos waren, lässt sich nicht behaupten. „Die Chancen war da“, sagte Cristian Tamas. Er sagte sogar: „Es wäre sonst ein anderes Spiel geworden.“ Gemeint war der erste Satz des Doppels. Team Saarbrücken sah wie der sichere Sieger aus, als Team Bremen nach 1:7-Rückstand Punkt um Punkt aufholte, diverse Satzbälle abwehrte und sich seinerseits zwei Satzbälle erspielte. „Dieser erste Doppel-Satz war letztlich der Knackpunkt“, sagte Tamas. Patrick Franziska und Tomas Polansky gewannen ihn schließlich mit 15:13.

Und noch einmal durften die Bremer auf eine Wende hoffen. Im dritten Satz konnten Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs, die zwei Tage zuvor in Grünwettersbach noch den finalen Punkt für Werder holten, Matchbälle abwehren und erneut ihrerseits Satzbälle erspielen. Sie verloren jedoch 11:13. Im letzten Spiel des Jahres erwartet Werder am 20. Dezember den Post SV Mühlhausen.