Buntentors Karla Kedenburg (links) im Duell mit der Hamburgerin Markella Koskeridou. Noch immer gibt es Ärger um das Relegationsspiel. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Er bringt allein als Mensch sehr viel mit“, sagt Benjamin Eta. Der aktuelle Neuzugang des TuS Schwachhausen hat es offenbar in sich. In Faria Simao wechselt vom FC Remscheidt nicht nur ein guter Außenverteidiger zum Bremen-Ligisten, sondern auch ein Spieler für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft. „Die Mannschaft wollte ihn unbedingt“, so Eta. Allerdings landete der 25-Jährige erst im zweiten Anlauf in Schwachhausen. Zunächst hatte er nämlich beim Bremer SV vorgespielt, von dort aber kein Angebot erhalten. Also ging es weiter zum TuS, wo der Schweizer dann den Trainer beeindruckte.

Den Prozess hat der ATS Buntentor verloren. Das umstrittene Aufstiegsspiel in die Frauen-Regionalliga wird keine Konsequenzen haben und der Hamburger SV, der damals lediglich die Spielhälfte der Bremerinnen bewässert hatte, zukünftig in der dritthöchsten Liga antreten. Das bedeutet aber nicht, dass die Sache nun für den ATS erledigt ist. Im Gegenteil: In der vergangenen Woche schrieb der Verein alle anderen Regionalligisten an, um eine Warnung auszusprechen. Wörtlich heißt es: „Kommt Ihr zum HSV, passt auf!“ Das Anschreiben schildert dann ausführlich die Vorgänge im Aufstiegsspiel und schließt mit den Hinweis: „...achtet insbesondere in der Halbzeitpause darauf, dass die Platzverhältnisse nicht verändert werden“. Daneben hat der Verein durch seinen Präsidenten Jürgen Maly nun beim Sportgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes eine Anzeige gegen HSV-Trainer Christian Kroll gestellt –wegen vorsätzlich falscher Aussage und grober Unsportlichkeit.

Ein bekannter Name erweitert derzeit das Aufgebot des FC Oberneuland: Francky Sembolo, 33-jähriger Stürmer mit Zweitligaerfahrung, nimmt seit einigen Wochen am Mannschaftstraining des Bremen-Ligisten teil. „Er hält sich fit und sucht nach einem Verein, der ihm eine berufliche Perspektive bietet“, sagt Kristian Arambasic. Dass der FCO dieser Verein sein könnte, schließt er aus: Sembolo sei „überhaupt kein Thema“. Dabei hatte dieser bereits zwischen 2006 und 2009 das Oberneulander Trikot getragen. Später war der Kongolese unter anderen für Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, den VfL Osnabrück und den SV Meppen angetreten. Nach einem Engagement beim BSV Rehden spielte Sembolo zuletzt bei Teutonia 05 (Oberliga Hamburg).

Eine Einladung zu einem Länderspiel, verbunden mit einer Ehrung durch den DFB – für Denzel Bossou hatte sein vorbildliches Verhalten sehr angenehme Konsequenzen. Der junge Kicker erhielt nun nämlich die Auszeichnung für die Fair Play-Geste der Saison 2018/2019 und setzte sich damit gegen all die anderen Monats-Sieger durch. Den Gewinn des eigenen Preises hatte Bossou seiner Ehrlichkeit zu verdanken gehabt: Im Kreisligaspiel zwischen dem KSV MED und dem TuS Komet Arsten räumte der TKA-Kicker nach einem Treffer der eigenen Mannschaft gegenüber dem Schiedsrichter ein vorausgegangenes Foulspiel ein. „Ich musste nicht lange überlegen, denn ich bin selbst eine faire Person und möchte auch so behandelt werden“, kommentierte Denzel Bossou seine Geste.

Nun auch die Bezirksliga: Wenn am 16. August die dritthöchste Bremer Spielklasse startet, dann wird es auch in dieser Liga nach fünf Gelben Karten eine Sperre von einem Spiel geben. Bislang waren lediglich Kicker in der Landes- und Bremen-Liga von dieser Regel betroffen. In der Bezirksliga setzt die Sperre erstmals in einer Spielklasse ein, in der lediglich ein Unparteiischer und kein Schiedsrichter-Gespann aktiv ist.