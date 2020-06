Ebrima Jobe hat beim FC Oberneuland inzwischen einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Das gibt dem Verein die Möglichkeit, im Falle eines Wechsels des Stürmers eine Ablösesumme zu bekommen. (Koch)

Die Suche läuft. Noch ist zwar völlig unklar, wann die Regionalliga Nord in die kommende Saison starten wird. Aber wenn es wieder los geht, dann werden die Fußballer des FC Oberneuland dabei sein, und deshalb arbeitet deren Trainer Kristian Arambasic bereits intensiv am Kader des Aufsteigers. „Ich suche eigentlich auf allen Positionen“, sagt der 42-Jährige. Die aktiven Bemühungen um neue Spieler sind allerdings nur der eine Aspekt seiner Arbeit. Es geht derzeit auch darum, die zahlreichen Offerten zu prüfen. Im Moment steht das Telefon von Kristian Arambasic nämlich selten still.

Der Aufstieg in die vierte Liga hat den FCO offenbar zu einem interessanten Verein gemacht. Zahlreiche Berater bieten ihre Spieler an, aus allen Teilen der Republik. Einen leichten Stand haben sie dabei allerdings nicht. „Unser Konzept sieht vor, mit Spielern aus Bremen und dem Umland zu arbeiten“, betont der FCO-Coach. Ausnahmen wären allerdings erlaubt. Etwa bei Lamine Diop. Den 25-jährigen Mittelstürmer hätte Arambasic gern verpflichtet, zumal Diop von der SVG Göttingen studienbedingt sowieso nach Bremen umzieht. „Aber er hat mir abgesagt, weil er Ausbildung und Regionalliga nicht unter einen Hut bringen wird“, sagt Arambasic. Er erwartet, dass Diop nun in die Bremen-Liga wechselt, nach Brinkum oder zum Bremer SV.

Die Suche nach einem zentralen Stürmer geht also weiter. Der FCO-Coach weiß, dass es nicht so viele Spieler in der Region gibt, die sein Anforderungsprofil erfüllen. Er setzt schließlich eine gewisse Erfahrung voraus und möchte einen körperlich robusten Angreifer. Einen richtigen Stoßstürmer eben. In Yagmur Horata (Bremer SV) gibt es immerhin einen Kandidaten. „Und er hat eine gute Quote“, sagt Arambasic. Ob der 25-Jährige bereit wäre zu einem Wechsel und ob er überhaupt ein Angebot erhält, will der Trainer nun in einem persönlichen Gespräch klären. Etwas zu spät war er dagegen bei Alexander Arnhold. Der Mittelfeldspieler hatte kurz vor Arambasic‘ Kontaktaufnahme bereits sein Engagement beim Bremer SV verlängert. Und auch Karim Raho wird nicht dabei sein in der Regionalliga: Er hatte bis 2019 das Offensivspiel des FCO angekurbelt und sich dann auf seine Karriere als Musiker konzentriert. „Jetzt hat Karim ein paar Tage nachgedacht und mir dann abgesagt“, berichtet Arambasic von einer gescheiterten Rückholaktion. Die Suche geht also weiter, und es werden sicher noch einige Gespräche geführt werden zu diesem Thema.

Dabei steht für den Trainer fest: Die neuen Spieler müssen zwingend besser sein als jene des aktuellen Kaders. Man darf das ja nicht falsch verstehen. Dass der FCO sich nun umsieht, ist kein Zeichen für einen Umbruch. Im Gegenteil. Kristian Arambasic hält zwar die Augen offen, will das Aufgebot aber nur punktuell verstärken. Zum Trainingsauftakt am 20. Juli werden deshalb auch rund 20 Spieler erwartet, die gerade erst als Bremer Meister ausgezeichnet wurden. Dabei konnte mit 15 dieser Kicker bereits eine weitere Zusammenarbeit fixiert werden: Im Tor stehen nach wie vor Hannes Frerichs und Jonas Horsch. Da Marco Behrens zukünftig nur noch als Torwarttrainer arbeiten wird, soll jedoch ein junger Keeper als Nummer drei kommen.

In der Abwehr bleiben Timo Dressler, Nils Göcke, Denis Nukic, Claas Bauer und Lars Tyca, während das Mittelfeld auch in der kommenden Saison durch Daniel Block, Han Karam, Artur Degtjarenko, Tim Kreuzträger und Tom Trebin besetzt sein wird. Im Sturm stehen schließlich auch zukünftig Affamefuma-Michael Ifeadigo, Onur Uzun und Ebrima Jobe zur Verfügung. Wobei der Verein bei Jobe und Uzun einen neuen Weg einschlug: Das begehrte Duo erhielt nämlich einen Amateur-Vertrag bis 2022. „Das war wichtig, denn diese Verträge geben uns Sicherheit“, sagt Arambasic. In der Regionalliga könnten die talentierten Offensivspieler noch mehr Interesse wecken. Dank der langfristigen Vertragsbindung würde der FCO bei einem Wechsel nun aber wenigstens finanziell profitieren.

Ebenfalls im Kader der kommenden Saison stehen Deniz Kolodziej, Boris Koweschnikow, Cedrik Hertes und Nick Enghardt. Die Zukunft dieses Quartetts ist aber mit einem Fragezeichen versehen. „Da werden wir abwägen müssen“, sagt Kristian Arambasic. Die vier Kicker würden auf jeden Fall die Chance erhalten, sich in der Vorbereitung einen Platz im kommenden Kader zu sichern. Ihre Zukunft ist aber auch davon abhängig, welche neuen Spieler verpflichtet werden. Ein Sonderfall ist dagegen Amadou Sarr: Der Stürmer soll nach einer langwierigen Schambeinentzündung erst einmal operiert werden. „Wir hoffen, dass es danach wieder geht“, so Arambasic.

Auf vier Feldspieler muss er zukünftig verzichten: Stürmer Tom Keil ging aus privaten Gründen zurück nach Dresden, Gwan-Woo Kang und Chan-Gil Park bleiben in ihrer südkoreanischen Heimat. Zudem wird sich Florent Aziri ab sofort auf seine Aufgabe als U 17-Trainer des FC Oberneuland konzentrieren. Der ein oder andere Platz im Kader wird also so oder so frei werden. Die neuen Spieler können kommen.

Zur Sache

Griff nach dem großen Geld: Lotto-Pokal hängt ab vom DFB-Pokal

Rund 160 000 Euro gab es zuletzt für die Teilnahme am DFB-Pokal, etwa 100 000 Euro blieben nach Abzug aller Kosten übrig für den Sieger des Bremer Lotto-Pokals. Natürlich könnte der Titelverteidiger FC Oberneuland diese Summe angesichts des Aufstiegs in die Regionalliga auch in diesem Jahr gut gebrauchen. „Damit hätten wir Sicherheit“, sagt Trainer Kristian Arambasic. Das darf man ruhig wörtlich nehmen. Die Einnahmen dienten nämlich in erster Linie dazu, den kommenden Etat von 175 000 Euro zu decken. Als Teilnehmer des DFB-Pokals wäre der FCO also nicht ganz so sehr auf neue, finanzkräftige Partner angewiesen.

Die Frage ist nur: Kann der Pokalsieger seinen Titel verteidigen? „Es bleibt spannend“, sagt Oliver Baumgart, Pressereferent des Bremer Fußball-Verbandes zum noch nicht abgebrochenen Lotto-Pokal. Derzeit steht der FC Oberneuland mit seinem Halbfinalgegner SC Borgfeld sowie dem FC Huchting und dem Blumenthaler SV in der Runde der letzten Vier. Baumgart: „Wir streben natürlich eine sportliche Entscheidung an, sind aber abhängig von den Terminen des DFB-Pokals.“ Das bedeutet: Wird der große Wettbewerb erst im Herbst gestartet, hätte man in Bremen wohl ausreichend Zeit für die Austragung des Lotto-Pokals auf dem Rasen. Ansonsten müsste der BFV-Beirat in Abstimmung mit den Vereinen entscheiden. In diesem Fall kämen mehrere Möglichkeiten in Betracht, etwa ein Losentscheid oder eine Verständigung auf die Entsendung einer Mannschaft – womöglich den FCO.