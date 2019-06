Der Moment der Wahrheit: Die von Ex-Nationalspielerin Nia Künzer gezogene Kugel wird geöffnet, der FCO-Gegner steht fest: Zweitligist Darmstadt 98. (Christina Kuhaupt)

Euphorie und der DFB-Pokal, das sind zwei Dinge, die eigentlich sehr gut zueinander passen. Jedenfalls wenn man wie der FC Oberneuland den Lotto-Pokal gewinnt, sich damit die Teilnahme am großen Wettbewerb sichert und nun bei der Liveübertragung der Auslosung der 1. Runde (9 bis 12. August) auf einen Gegner wartet. Der Topf mit den möglichen Losen wimmelte ja nur so von großen Namen. Bayern München, Borussia Dortmund, Werder Bremen und wie sie alle heißen – da kann eine Bremer Amateurfußballmannschaft schon mal ins Schwärmen geraten. Wenn dann Darmstadt 98 gezogen wird, ist die Stimmung – wie soll man es sagen: etwas gedämpft.

So richtig niedergeschlagen war zwar keiner der rund 60 Zuschauer im Vereinsheim des FCO. Aber pure Freude kam auch nicht auf über das Heimspiel gegen den Zehnten der abgelaufenen Zweitligasaison. Euphorie und Darmstadt 98, sie passen offenbar nicht zusammen. „Ich will das Los nicht schlecht reden, aber ich bin schon ein Stück weit enttäuscht“, meinte Daniel Block. So wie dem FCO-Kapitän ging es den meisten, und deshalb herrschte auf der Klubterrasse eine eher bedrückte Stimmung. Bis sich Wolfgang Barck einschaltete. „Darmstadt 98 ist geil“, sagte der Platzwart – und er muss es wissen. Denn 2016, beim letzten DFB-Pokalspiel im Oberneulander Stadion, da hatten die Lilien gegen den damaligen Bremer Pokalsieger Bremer SV gespielt. „Und alle waren sehr nett und nicht abgehoben“, so Barck. Er weiß aus anderen Erfahrungen, dass man ein Zusammentreffen mit einem Profiteam nicht immer in so angenehmer Erinnerung behalten muss.

Es gab sie also doch, die guten Seiten des Darmstadt-Loses, gezogen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das fand auch Birger Winkelvoss. Zwar betonte der FCO-Präsident, dass man „auch gegen Bayern München nicht umgezogen“ wäre. Aber natürlich ist das Spiel gegen einen Zweitligisten, der einst nur rund 500 Zuschauer mit nach Bremen gebracht hatte, doch viel leichter im eigenen Stadion über die Bühne zu bringen. „Es ist gut, so wie es ist“, meinte Winkelvoss also. Und außerdem: „Gegen die großen Mannschaften besteht die Gefahr, dass man sowieso raus ist.“ Stimmt, die sportliche Seite spielte ja auch eine Rolle bei der Einordnung der Partie. Das Gelächter war groß, als Vizepräsident Uwe Piehl gleich nach der Ziehung durch Ex-Nationalspielerin Nia Künzer live in der ARD verkündete: „Darmstadt ist machbar.“

Ein Los mit „Minimalchance“

Er war nicht allein mit dieser Meinung, auch im fernen Bremen meinte der ein oder andere, es könnte etwas drin sein. Die Aktiven zählten allerdings eher nicht dazu. „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen: Läuft es normal, dann verlieren wir mit drei, vier Toren“, betonte Daniel Block. „Das sehe ich genauso“, meinte dessen Trainer Kristian Arambasic. Er erinnerte an jenes Spiel zwischen dem Bremer SV und den Darmstädtern vor einigen Jahren: „Damals haben sie beim BSV auch gedacht, es sei machbar und dann mit 0:7 verloren.“ Dagegen fand Günter Hermann, das Los sei doch zumindest mit einer „Minimalchance“ verbunden. Es gibt ja schließlich immer noch die „eigenen Gesetze“ des DFB-Pokal. Das weiß der Sportliche Leiter des FC Oberneuland auch aus eigener Erfahrung. An den Gegner kann er sich zwar nicht mehr erinnern. Aber dass der ehemalige Profi einst mit Werder auch mal gegen eine unterklassige Mannschaft verloren hat, das sei nun mal eine Tatsache.

Es gibt sie also, die große Überraschung, damals wie heute. Warum sollte sie diesmal nicht dem FCO gelingen? „Gegen Bayern oder Dortmund hätten wir jedenfalls gar keine Chance“, so Hermann. Gegen einen der Großen, auch das zählte zur Aufarbeitung des Loses, würde allerdings eine deutlich bessere Stimmung erwartet. „Ich hätte schon gern diese Bundesligaatmosphäre gehabt“, bekannte Kristian Arambasic. Der FCO werde nun trotzdem für „viel Alarm“ sorgen, und dank der Werbemaßnahmen sollten dann immerhin zwischen 3500 und 4000 Zuschauer kommen. Glaubt jedenfalls der Trainer. Daniel Block glaubt das nicht: „Ich kann mir vorstellen, dass weniger als zu unserem Punktspiel gegen den BSV kommen.“ Es waren 2300 Zuschauer im Herbst des vergangenen Jahres. Wie auch immer: Im August wird in Oberneuland ein kleines Kapitel Pokalgeschichte geschrieben. Das steht fest.

Welche Rolle Boris Koweschnikow dabei spielen wird, ist indes unklar. Der 27-Jährige blickt jedenfalls auf eine gewisse Erfahrung in diesem Wettbewerb zurück. Sie ist allerdings eher mittelbarer Natur. Denn Koweschnikow verpasste in seiner Karriere gleich vier DFB-Pokalspiele. Zunächst ging er vom FCO nach Wilhelmshaven, und sein Team trat 2012 dann ohne ihn gegen Borussia Dortmund an. Bevor er mit dem SVW im folgenden Jahr gegen den BVB spielen konnte, war er zu St. Pauli gewechselt. Seinen ersten und einzigen Einsatz feierte Boris Koweschnikow 2015, mit dem Bremer SV gegen Eintracht Frankfurt (0:3).

Ein Jahr später – beim Gastspiel von Darmstadt 98 - fehlte er verletzt, und im letzten Sommer hätte er eigentlich mit dem BSC Hastedt gegen Borussia Mönchengladbach gespielt – wäre er zuvor nicht zum FCO gegangen. „Es sollte wohl nicht sein“, meinte Koweschnikow lachend. Ob er diesmal dabei ist? Das konnte der Mittelfeldspieler nicht beantworten. „Noch steht ein Fragezeichen hinter meiner Vertragsverlängerung.“