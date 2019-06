Da kam schon mal Freude auf: FCO-Trainer Kristian Arambasic am 15. Juni während der Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde, die zwischen dem 9. und 12. August ausgetragen wird. (Christina Kuhaupt)

Alles spricht von der Partie des SV Atlas Delmenhorst gegen die Fußball-Profis des SV Werder, dabei gibt es in Bremen doch noch ein zweites hoch interessantes Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Am Sonntag, 11. August, erwartet der FC Oberneuland um 15.30 Uhr den Zweitligisten SV Darmstadt 98. „Das ist die perfekte Zeit“, sagt Trainer Kristian Arambasic, „am Sonntag kommen sicherlich mehr Zuschauer zu uns als am Sonnabend.“ An besagtem Sonnabend spielen Atlas und Werder um 20.45 Uhr im Weserstadion – diesem Spiel wird an jenem Tag die ganze Aufmerksamkeit gehören.

Auch der Sportliche Leiter des FCO, Günter Hermann, spricht von der Erfüllung des Terminwunsches. Dass Darmstadt nicht gerade das Traumlos ist: abgehakt. „Wir wollten vor allem das Bremer Finale gewinnen und im DFB-Pokal im eigenen Stadion spielen – das hat geklappt“, sagt Hermann. Da derzeit noch Gespräche über die Ticketpreise zwischen beiden Klubs liefen, seien Kartenvorbestellungen noch nicht möglich. In wenigen Tagen werde jedoch Klarheit herrschen.

Kristian Arambasic freut sich derweil auf eine Saisonvorbereitung des Bremen-Ligisten, wie er sie noch nie erlebt hat. Am kommenden Freitag um 18.30 Uhr trifft sein FCO im Stadion am Vinnenweg mit dem VfL Osnabrück bereits auf einen Zweitligisten, die Darmstädter werden der zweite sein. Zwischendurch testen die Oberneulander gegen die Regionalligisten VfB Oldenburg und SV Drochtersen/Assel. „Gegen Darmstadt wollen wir ein Fußball-Fest feiern“, sagt Arambasic – und wagt einen kessen Spruch. „Die Sensation der ersten Runde in Bremen findet am Vinnenweg und nicht im Weserstadion statt.“