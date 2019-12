Und wir haben den Pokal: Der FC Oberneuland um Kapitän Timo Dressler feiert den Triumph beim Amateur-Hallenmasters in der ÖVB-Arena. (Frank Thomas Koch)

Das ist doch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk.“ Timo Dressler war rundum zufrieden. Mit sich. Mit seinem Team. Als Kapitän hatte der 23-Jährige den FC Oberneuland ins Amateur-Hallenmasters geführt – und am Ende mit seinen Mannschaftskameraden den Turniersieg eingefahren. „Ich bin sehr glücklich, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Dressler nach dem 2:1-Finalerfolg gegen den entthronten Titelverteidiger TuS Schwachhausen. „Wir haben vor allem kämpferisch überzeugt und uns am Ende belohnt. Jetzt schauen wir mal, wo wir heute Abend noch feiern.“

Zum 24. Mal hat der FC Oberneuland nun schon an diesem traditionellen Hallenmasters teilgenommen und sich jetzt zum siebten Mal in die Siegerliste eingetragen. 1000 Euro Prämie gab es dafür – und einen Gutschein für ein Mannschaftsessen mit 25 Personen. „Das ist super geil“, sagte FCO-Akteur Marco Ordenewitz. Der frühere Borgfelder war zum ersten Mal für seinen Klub in der Halle im Einsatz, „und dann gleich zu gewinnen, ist einfach nur großartig“, sagte der 29-Jährige, der seine Farben im Finale mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Mehr zum Thema Herman Mulweme bester Spieler des Turnier „Wir haben einfach einen Fehler zu viel gemacht“ Der Stürmer vom TuS Schwachhausen gewann die Wahl zum besten Spieler des Turniers, kritisiert aber ... mehr »

Teamkamerad Denis Nukic war schon häufiger in der ÖVB-Arena am Ball. Der inzwischen 32-Jährige lief als ältester Spieler seiner Mannschaft auf, „das lasse ich mir doch nicht nehmen“, sagte Nukic. Er habe immer noch richtig Bock auf diese Veranstaltung, „und man weiß ja nicht, wie es im nächsten Jahr aussieht“. In diesem Jahr sah es auf jeden Fall noch einmal richtig gut aus. Der FCO hatte zwar einige verletzungsbedingte Ausfälle und auch Absagen zu verkraften, „wir haben aber ja immer noch ein paar Jungs dabei, die gut in der Halle kicken können“, sagte Ordenewitz.

Zu diesen Jungs zählt eben auch Denis Nukic, der in dem spannenden, von der Taktik geprägten Finale zum Matchwinner avancierte, als er den Schwachhauser Ausgleich durch Enes Tiras noch in der selben Minute mit dem Siegtor zum 2:1-Endstand konterte. „Ich bin mega stolz auf dieses Team“, jubilierte Nukic. „Wir haben gut harmoniert und auch verdient gewonnen.“ Diesem Fazit konnte sich FCO-Co-Trainer Patrick Hermann nur anschließen: „Wir haben ein geiles Turnier gespielt“, sagte der Vertreter des urlaubenden Trainers Kristian Arambasic. Er sei super stolz auf die Jungs, sagte Hermann, „die sollen jetzt ruhig richtig Gas geben und feiern, das haben sie sich verdient“.

„Der FCO hat wenig gemacht und mehr auf Ballbesitz gesetzt“

Schwachhausens Torjäger Max Falldorf (in weiß) ging im Finale leer aus. (Frank Thomas Koch)

Nicht ganz so ausgeprägt war die Feierlaune beim unterlegenen TuS Schwachhausen. Nach einer etwas holprigen Gruppenphase hatte sich der Titelverteidiger als Zweiter und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Aumund-Vegesack noch ins Halbfinale gerettet, wusste sich dort dann aber deutlich zu steigern. „Im Finale haben wir uns dann etwas einschläfern lassen“, sagte TuS-Coach Benjamin Eta. „Der FCO hat wenig gemacht und mehr auf Ballbesitz gesetzt.“ Spielerisch sei sein Team stärker gewesen und habe auch die besseren Chancen gehabt, analysierte Eta, „doch leider haben wir zwei entscheidende Fehler gemacht und verloren“.

Auf Ballbesitz im wahrsten Wortsinn hatte der FC Oberneuland übrigens schon zum Ende der Gruppenphase gesetzt. 1:1 stand es im letzten Spiel gegen SFL Bremerhaven, das Resultat reichte beiden Mannschaften zum Weiterkommen. Zum Entsetzen der Konkurrenz aus Brinkum und Blumenthal stellte der FCO bereits mehr als zwei Minuten vor Ablauf der 14-minütigen Spielzeit das Spielen ein. FCO-Keeper Jonas Horsch avancierte nun zum Mann mit dem meisten Ballbesitz, das Leder ruhte quasi vor seinen Füßen, attackiert wurde er nicht wirklich. Das Publikum auf den Rängen quittierte dieses Verhalten beider Klubs mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Mehr zum Thema Hallen-Schnack Grindel als Ehrengast Der frühere DFB-Präsident auf Einladung des Bremer Fußball-Verbandes in der Halle. 2020 soll das ... mehr »

Apropos Publikum: Die Tribünen in der ÖVB-Arena waren an diesem Vorweihnachts-­Sonnabend vergleichsweise spärlich besetzt. 2684 Zuschauer zählte der ausrichtende Bremer Fußball-Verband (BFV), das bedeutet Minusrekord. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren noch mehr als 4200 Zuschauer vor Ort gewesen, und im Jahr 2013 hatte es noch einen Besucherrekord mit rund 7400 Zuschauern gegeben. Als Gründe für den schwachen Besuch führte Turnierleiter Holger Franz zum einen den Termin auf, zum anderen das Bundesligaspiel des SV Werder beim 1. FC Köln am Nachmittag.

Trotz der kleineren Kulisse sei er sehr zufrieden mit der Veranstaltung, sagte Holger Franz, „organisatorisch ist das top gelaufen, da kann ich allen, die daran mitgewirkt haben, nur danken“. Und auch in sportlicher Hinsicht zog BFV-Vizepräsident Franz eine positive Bilanz. „Es ging hoch her. Es war viel Tempo drin. Das Endspiel war top“, sagte Holger Franz und fügte abschließend hinzu: „Dieses Turnier ist ein Highlight für den Bremer Fußball, wir richten es immer wieder gerne aus, egal, wie viele Zuschauer kommen.“