Erst am vergangenen Wochenende qualifizierte sich der FC Oberneuland für den DFB-Pokal. (Christina Kuhaupt)

Der FC Oberneuland (FCO) will sein Heimrecht für das DFB-Pokalspiel am 12. September gegen Borussia Mönchengladbach abtreten. Der Bremer Pokalsieger war mit dieser Bitte an den Bundesligisten herangetreten. Es habe Dialogbereitschaft gegeben, sagte FCO-Vizepräsident Uwe Piehl. An diesem Donnerstag wollen FCO-Vertreter nach Mönchengladbach reisen, um die Angelegenheit endgültig zu klären.

Mehr zum Thema Blumenthal verpasst Sensation knapp FC Oberneuland gewinnt den Lotto-Pokal Der Blumenthaler SV hat es dem Favoriten sehr schwer gemacht. Doch nach dem 2:2 nach 90 Minuten ... mehr »

Der DFB müsste anschließend dem Tausch des Heimrechts noch zustimmen. „All die Corona-Auflagen umzusetzen, ist für uns deutlich schwerer als für einen Verein, der in der Champions League spielt“, sagte Uwe Piehl. Ohne die Pandemie hätte es definitiv ein Pokalspiel in Bremen gegeben. Der FC Oberneuland, Meister der Bremen-Liga, startet am 6. September mit einem Heimspiel gegen Havelse in die Regionalliga-Saison.

Der FCO wäre nicht der erste Amateuerverein, der in diesem Jahr auf sein Heimrecht im DFB-Pokal verzichtet. Auch der TSV Havelse gibt das Heimrecht an Bundesligist FSV Mainz 05 ab. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag trat Hamburg-Pokalsieger Eintracht Norderstedt das Heimrecht an Bundesligist Bayer Leverkusen ab. Als Grund nannte der Club den hohen Organisationsaufwand, der wegen der Corona-Auflagen kaum refinanzierbar wäre.